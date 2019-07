Calciomercato Roma news/ Gerson alla Dinamo, dubbio Kolarov…(ultime notizie)

La Roma non ha ancora fatto grandi colpi di calciomercato, ma sta portando avanti una campagna di ringiovanimento del rosa. È praticamente fatta la cessione di Gerson alla Dinamo Mosca. L’eclettico centrocampista centrale è tornato dal prestito alla Fiorentina, dove ha dimostrato una crescita netta nel tempo. La società però ha bisogno di risalire rapidamente in vista della prossima stagione e dunque dovrà prendere delle decisioni. Gerson è un ottimo giocatore, ma al momento c’è bisogno di fare un salto in avanti con giocatori di caratura internazionale. Nonostante questo per evitare problemi futuri la società ha deciso di inserirlo nel gruppo. Non è solo Gerson però a partire, perché ci sono diversi calciatori corteggiati. Tra questi non possiamo dimenticare quel Josè Marcano che potrebbe tornare al Porto.

Calciomercato Roma News: Kolarov resta

Tra i calciatori che sembravano destinati a vivere da protagonisti il calciomercato della Roma c’è senza dubbio Aleksander Kolarov. Il terzino ex Lazio e Manchester City ha ancora numerosi corteggiatori in giro per l’Europa, nonostante il tempo inizi a passare in maniera impietosa anche per lui. Proprio per questi motivi si era deciso di aspettare di capire come si sarebbero mosse le altre squadre nella ricerca dell’esterno di difesa. Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport pare che il calciatore sarà l’unico responsabile del suo futuro, pronto a valutare le trattative di calciomercato che si metteranno sul suo cammino. Kolarov rimane un calciatore di grandissimo spessore tecnico e che può fare la differenza. La società giallorossa si aspetta che possa farlo senza dover cambiare maglia.

