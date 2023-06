Calciomercato Roma News/ Gollini alternativa per la porta, Morata più di una suggestione (18 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER LA PORTA ANCHE GOLLINI

Il calciomercato Roma è sempre impegnato nella caccia ad un portiere: da capire se si tratti del titolare o, più probabilmente, del vice di Rui Patricio (la cui posizione è comunque in bilico) che dunque vada a prendere il posto di Mile Svilar. Negli ultimi giorni abbiamo raccontato di come la Roma sia sulle tracce di Ugurcan Cakir, portiere del Trabzonspor e della nazionale turca; a dire il vero però ci sono altre alternative, dai due estremi difensori del Monza (più Alessio Cragno che Michele Di Gregorio) passando per Guglielmo Vicario, che però ha tante richieste e sul quale l’Inter sembra essere in discreto vantaggio.

Una soluzione porterebbe poi a Pierluigi Gollini: il veneto l’anno scorso si è diviso tra Fiorentina e Napoli ma ha giocato pochissimo, le sue quotazioni sono in discesa e infatti i campioni d’Italia non avrebbero intenzione di spendere gli 8 milioni di euro che occorrerebbero per riscattarlo dall’Atalanta, la società che è ancora proprietaria del cartellino. Dunque Gollini tornerà a Bergamo, ma è difficile che vi rimanga: resta ovviamente la valutazione dello stesso Gollini, che certamente vorrebbe tornare a giocare con costanza e potrebbe non accettare un’altra stagione da dodicesimo, sia pure potendo magari giocarsi le sue carte in Europa League con la Roma.

MORATA OPZIONE PER L’ATTACCO

Intanto il calciomercato Roma deve sempre sciogliere il nodo relativo all’attaccante che prenderà il posto di Tammy Abraham, gravemente infortunato. Il piano A è sempre quello di riportare Gianluca Scamacca in Serie A: l’attaccante probabilmente lascerà il West Ham ma la società inglese, che ha vinto la Conference League e dunque ha buoni progetti per la prossima stagione, vorrebbe monetizzare quantomeno con un prestito oneroso e un riscatto importante, sia esso diritto o obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Su Scamacca in più sono ben vigili le due milanesi oltre alla Juventus: di qui la necessità della Roma di avere un’alternativa pronta all’uso.

Alternativa che potrebbe rispondere al nome di Alvaro Morata: lo spagnolo ha il vantaggio di conoscere molto bene il nostro campionato, avendo disputato un totale di quattro stagioni con la Juventus. La clausola rescissoria per liberarlo dall’Atletico Madrid è di 10 milioni di euro: un investimento di calciomercato che la Roma potrebbe anche fare, su Morata ci sarebbe anche il gradimento di José Mourinho che cerca maggiormente un attaccante di manovra, in grado di dialogare con Paulo Dybala. Non indifferente il fatto che Morata abbia diviso l’attacco con la Joya per tre campionati, oltre alle campagne in Champions League: attenzione allora all’asse Roma-Madrid, che potrebbe diventare caldo…











