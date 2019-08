Calciomercato Roma News/ Higuain dice no e Dzeko rimane? (Ultime notizie)

Gonzalo Higuain è l’obiettivo numero uno del calciomercato della Roma. Il calciatore argentino della Juventus però continua a fare resistenza, non disposto a scendere a patti con le due società. Secondo Calciomercato.com i giallorossi starebbero insistendo, trovando però il fermo rifiuto da parte del ragazzo. Il Pipita si è presentato tirato a lucido in estate e sogna di giocare nuovamente con Cristiano Ronaldo dopo che lo aveva fatto al Real Madrid. Giocatore dotato di grande personalità sa che può fare bene con Maurizio Sarri nonostante le difficoltà vissute nell’avventura a Londra con la maglia del Chelsea. Attenzione però a possibili inserimenti perché sono diversi i club che si potrebbero interessare al calciatore.

Calciomercato Roma news, Dzeko rimane?

Il calciomercato della Roma potrebbe vivere molto presto un colpo di scena fino a pochi giorni fa impensabile. Edin Dzeko infatti potrebbe rimanere nella capitale, stufo di aspettare l’Inter. Secondo quanto riportato da RomaNews.eu pare che il calciatore non sia felice della titubanza della squadra allenata da Antonio Conte. Il calciatore bosniaco si è presentato molto bene in ritiro e ha già anche segnato con la maglia giallorossa. Giocatore dotato di grande personalità alla fine potrebbe rimanere, diventando un vero e proprio acquisto di calciomercato per Gianluca Petrachi e Pablo Fonseca. Questo perché l’affare sembrava definitivamente determinato con la squadra nerazzurra.

