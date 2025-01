CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA JOYA VICINO AL PROLUNGAMENTO

Il calciomercato Roma passa anche dal rinnovo di Paulo Dybala. Il leader tecnico dei giallorossi sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto per altri due anni, assicurandosi in questa maniera un futuro nella Capitale. In estate sembrava vicino all’Arabia Saudita, qualche mese fa invece al Galatasaray. La verità alla fine ha sempre visto Dybala restare alla Roma e ora potrebbe mettere nero su bianco la sua fedeltà verso questi colori. Secondo Il Messaggero, ci sono già le basi per discutere del rinnovo. Carlos Novel, agente della Joya, è stato visto a Trigoria per discutere dei dettagli necessari per prolungare di altri due anni l’avventura alla Roma di Dybala.

Sono previsti 8 milioni per Dybala che verrà spalmati in due stagioni, in modo tale da non gravare troppo sull’economica e sul bilancio del club. Seguiranno comunque aggiornamenti, ma per ora filtra un leggero ottimismo a riguardo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SALUTA RYAN: DUE PISTE PER SOSTITUIRLO

Il calciomercato Roma si guarda anche attorno per migliorare la rosa con alcuni acquisti. Il primo potrebbe essere Rensch, terzino dell’Ajax che aiuterebbe Ranieri per quanto riguarda la scelta del terzino destro titolare. C’è discrepanza però per quanto riguarda il riscatto del prestito, dato che si parla di una cifra non chiara tra i 5 e i 7 milioni di euro. In ogni caso ci sono stati importanti passi avanti e l’esterno difensivo del club di Amsterdam sembra vicino al passaggio in Serie A.

Chi invece lascerà il nostro campionato e dunque sfuma a tutti gli effetti dagli obiettivi della Roma è Kayode. L’esterno della Fiorentina è prossimo al trasferimento in Premier League, al Brentford, che vorrebbe aggiungere velocità alla propria rosa. Capitolo Alexis Saelemaekers: il Milan chiede 18 milioni di euro per il belga con Tammy Abraham che passerebbe anche lui a titolo definitivo ai rossoneri. Da trovare però l’accordo definitivo su entrambe le valutazioni.

Ultima notizia della carrellata del calciomercato Roma riguarda il ruolo del portiere di riserva. Ryan, ex Brighton tra le altre, è stufo di non trovare spazio alla Roma complice la titolarità indiscutibile di Svilar. Su di lui ci sarebbero diverse piste: Turchia, Francia, Inghilterra e Arabia Saudita. Al suo posto uno tra Gollini del Genoa e Audero del Como.

