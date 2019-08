Calciomercato Roma News / I giallorossi insistono per Suso ma… (Ultime notizie)

La Roma insiste per lo spagnolo Suso. Secondo Tuttosport la società giallorossa continua ad inseguire l’attaccante del Milan e presto potrebbe presentare un’offerta. I meneghini hanno fatto sapere di non voler prendere in considerazione proposte economiche inferiori ai trenta milioni di euro, cifre probabilmente eccessive per i capitolini che vorrebbero impreziosire il reparto anche con altri profili. Tra i giocatori monitorati dalla dirigenza romanista c’è sempre quello dell’argentino Gonzalo Higuain, un’idea che potrebbe decollare dopo la cessione di Dzeko all’Inter. Per il momento la Roma resta vigile, in attesa di poter sferrare un colpo di mercato che i tifosi aspettano con grande ansia. I nomi di Suso e Higuain restano i più chiacchierati, quello di Icardi appare invece utopia vista che Wanda Nara avrebbe spento sul nascere il trasferimento nella Capitale, con una richiesta di sei milioni di euro per l’ingaggio.

Calciomercato Roma News, spunta anche il nome di Mertens

Non può essere pienamente soddisfatto mister Fonseca, alle prese con un calciomercato particolarmente statico per la Roma. La società capitolina continua a seguire con interesse gli sviluppi sul futuro di Suso e di Gonzalo Higuain, nel frattempo sogna Icardi e valuta un piano B credibile per il dopo Dzeko. Sì perchè nel giro di qualche giorno il giocatore bosniaco potrebeb cambiare aria, direzione Inter, quindi la Roma non potrà correre il rischio di farsi trovare scoperta. Il ds Petrarchi pensa a Mertens del Napoli, ma anche e soprattutto a Mariano Diaz, 26 anni, dato in uscita dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Nel mirino anche Junior Moraes dello Shakthar, già allenato da Fonseca la scorsa stagione, nella quale ha messo a segno 19 gol in 27 partite.

