Calciomercato Roma news/ Icardi e Suso: le due offerte presentate (ultime notizie)

Mauro Icardi è senza dubbio uno dei principali obiettivi della Roma per il calciomercato estivo. Il club giallorosso vuole innestare la rosa di un centravanti di qualità, e oltre al noto interesse per Gonzalo Higuain della Juventus, non sta perdendo di vista l’ex capitano dell’Inter, messo alla porta dai vertici nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni circolanti, la Roma avrebbe messo sul piatto il cartellino di Edin Dzeko (che piace storicamente ad Antonio Conte), con l’aggiunta di 30 milioni di euro. L’offerta non è ritenuta all’altezza di Icardi da parte dell’Inter, ma le intenzioni dei giallorossi sono concrete, e non è da escludere un rilancio a breve che possa soddisfare le esigenze nerazzurre. La Lupa sarebbe inoltre l’unica società ad essersi fatta avanti concretamente per il nazionale argentino, e l’Inter non può non tenerlo in considerazione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ICARDI E SUSO: IL PUNTO

Altro calciatore meneghino che è seguito dai giallorossi è Suso, l’esterno d’attacco di casa Milan. Vista la stagione passata deludente, e tenendo conto della possibile incompatibilità con il 4-3-1-2 di Giampaolo, i rossoneri vorrebbero cederlo al miglior offerente. Per provare a convincere il Diavolo la dirigenza romanista, come spiega La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo sul piatto il cartellino di Federico Fazio, centrale di difesa della nazionale argentina. Per il momento il club di via Aldo Rossi avrebbe risposto in maniera un po’ freddina, prediligendo i giovani talenti, ma è anche vero che un po’ di esperienza farebbe più che comodo al Milan, soprattutto per le sfide che la prossima stagione conteranno per l’accesso alla prossima Champions League. Rossoneri che nel contempo non perdono di vista Demiral, nuovo acquisto della Juventus dichiarato però incedibile, nonché Daniele Rugani, che dopo cinque anni in bianconero non ha ancora effettuato il salto di qualità che ci si aspettava. Un mercato di Serie A in fermento quindi, e la sensazione circolante è che quando si muoverà uno fra Icardi e Higuain, si innesterà un vero e proprio domino che porterà a numerosi altri trasferimenti.

