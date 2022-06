Calciomercato Roma news/ Idea Cavani per l’attacco, Douglas Luiz si avvicina

Calciomercato Roma news, spunta Cavani come vice Abraham!

Il calciomercato della Roma si sta concentrando sul possibile arrivo di un attaccante di fama negli ultimi giorni. Si è parlato a tratti di Cristiano Ronaldo, ma radiomercato ha immediatamente raffreddato questa possibilità: il portoghese parte da un ingaggio da 23 milioni netti l’anno, che non potrebbero neppure essere ammortizzati dal decreto crescita. Il quotidiano catalano El Nacional nella serata di lunedì ha invece lanciato una pista che sembrerebbe avere il gradimento di José Mourinho in persona. Riguarda Edinson Cavani: El Matador vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester United (proprio il club attuale di CR7) a fine mese. La lista delle squadre che punterebbero al classe ’87 ex Napoli è molto lunga: ci sono tra le altre Real, Arsenal, Juventus e Atletico Madrid, addirittura anche la Salernitana avrebbe fatto un sondaggio vista la voglia manifestata dall’uruguagio di riavvicinarsi al capoluogo campano. Ma Mourinho potrebbe fare la differenza per convincere El Matador a tornare in Italia.

Calciomercato Roma news/ No alle sirene per Abraham. Frattesi o Luiz per la mediana

Calciomercato Roma news, piace Douglas Luiz dell’Aston Villa

Calciomercato Roma: si pensa anche la centrocampo e negli ultimi giorni ha preso quota in maniera vertiginosa un nome in particolare. Si tratta di quello di Douglas Luiz dell’Aston Villa: il brasiliano classe ’98 è all’ultimo anno di contratto con il club inglese che inizialmente ha valutato 30 milioni di euro il suo calciatore. La scadenza di contratto al 2023 senza il rinnovo potrebbe completamente cambiare le carte in tavola di questa operazione di calciomercato e portare la Roma a ottenere il calciatore a un prezzo più basso. Le parti si sono avvicinate molto e nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro tra i club. La pista Douglas Luiz, va sottolineato, non escluderebbe l’arrivo a centrocampo di Frattesi, al quale il club capitolino continua a lavorare. Il Sassuolo dovrebbe versare il 30% della cessione del mediano alla Roma e se fossero i giallorossi a riprendersi il talento del loro settore giovanile, il prezzo del cartellino logicamente calerebbe.

