CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Maksimovic per la difesa, Coric e Riccardi in partenza

Calciomercato Roma news, concorrenza per il centrale serbo Maksimovic

La dirigenza della Roma continua a lavorare in questi frenetici giorni di calciomercato estivo al fine di sistemare la rosa in varie zone del campo. Sorvolando sul reparto avanzato, i giallorossi stanno ancora cercando un nuovo difensore centrale su cui contare nel corso della stagione appena cominciata ed i nomi accostati ai capitolini non sono di certo mancati ma c’è un profilo in particolare che sta prendendo quota nelle ultime ore, ovvero quello di Nikola Maksimovic.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, la Roma starebbe prendendo in considerazione di tesserare il centrale serbo attualmente sivincolato dopo aver concluso l’esperienza dopo 14 presenze con il Genoa retrocesso in Serie B al termine della scorsa annata calcistica. Tuttavia, se i giallorossi vorranno realmente aggiudicarselo dovranno fare i conti con la concorrenza del Galatasaray che si sarebbe già mossa con il calciatore per convincerlo a trasferirsi in Turchia.

Oltre ad eventuali nuovi rinforzi in entrata, i dirigenti della Roma devono anche ragionare in merito a qualche partenza per quanto concerne quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. In questo speciale elenco figurano i nomi di Ante Coric, nel mirino del Besiktas, e di Alessio Riccardi, prossimo al trasferimento al Latina.

