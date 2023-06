Calciomercato Roma News/ Il crociato di Abraham è una tegola, Spinazzola e Ibañez in uscita (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LE CESSIONI SARANNO DECISIVE

Terminata la stagione con il sesto posto e la qualificazione in Europa League (di cui è stata persa la finale), il calciomercato Roma è al lavoro: sarà una dura estate per Tiago Pinto che, oltre all’incertezza sul futuro di José Mourinho, deve far fronte al settlement agreement della Uefa e rispettare determinati parametri. Senza addentrarci nei meandri di costo della rosa e bilancio, possiamo generalizzare dicendo che, per acquistare, la Roma dovrà prima vendere e farlo soprattutto rispetto a quei calciatori che hanno uno stipendio elevato, già inseriti nella lista Uefa dello scorso anno, e parallelamente generare plusvalenze importanti.

Per questo motivo la rottura del crociato subita da Tammy Abraham contro lo Spezia rischia di essere una tegola: l’attaccante inglese era una delle cessioni probabili, avrebbe liberato parecchio spazio salariale ma adesso con questo infortunio, che lo terrà lontano dai campi per sostanzialmente metà stagione (se non di più), sarà difficile trovare una squadra che lo acquisti ad un costo soddisfacente. Tiago Pinto dunque dovrà eventualmente rivolgersi altrove per generare quella cifra che gli permetta poi di acquistare: andiamo a vedere allora quali potrebbero essere i calciatori sacrificabili in questo senso.

SPINAZZOLA E IBAÑEZ IN PARTENZA

I nomi sulla lista delle uscite nel calciomercato Roma sembrano essere soprattutto due. Il primo è quello di Leonardo Spinazzola: destino curioso il suo, perché cinque anni fa era stato venduto dalla Juventus proprio ai giallorossi in virtù della plusvalenza generata a favore dei bianconeri (che avevano ricevuto Luca Pellegrini, praticamente mai visto in bianconero), ora dunque per Spinazzola l’addio alla Roma potrebbe seguire le stesse dinamiche e le offerte potrebbero non mancare, visto che stiamo parlando di un esterno di 30 anni che ha dimostrato di essere ancora tra i migliori nel suo ruolo, pur senza l’esplosività pre-infortunio agli Europei.

L’altro sacrificato nella rosa giallorossa sarà con tutta probabilità Roger Ibañez: arrivato dall’Atalanta e poi riscattato, il centrale brasiliano è stato uno dei punti fermi nella squadra impostata da Mourinho ma la sua cessione servirà appunto per una plusvalenza. Ibañez compirà 25 anni a novembre, ha buona esperienza nel campionato italiano e dunque alcune squadre di Serie A potrebbero puntare su di lui. Chi? Magari la Fiorentina, che vedrà partire Nikola Milenkovic e potrebbe anche giocare in Europa League nella prossima stagione (o ancora in Conference League, se alla Juventus sarà negata l’Europa); magari società come il Milan o l’Inter, a caccia di un difensore che possa ampliare le rotazioni nel reparto arretrato. Staremo a vedere…











