Calciomercato Roma News/ Visite finite per Kalinic, ora Mkhitaryan (Ultime Notizie)

La Roma sta completando il proprio organico con due acquisti importanti in questo finale di calciomercato come quelli di Nikola Kalinic e di Henrix Mkhitaryan. Tuttavia i giallorossi negli ultimi due mesi hanno rafforzato la propria rosa anche trattenendo diversi elementi importanti che hanno infatti prolungato il loro contratto con il club capitolino, come successo ad esempio a Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko solo per citarne due. Un altro giocatore con cui la Roma vorrebbe continuare a lavorare anche in futuro è Aleksandar Kolarov, il cui contratto scadrà nel giugno del 2020, ovvero al termine della stagione appena cominciata. Secondo quanto rivelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira via twitter, la Roma avrebbe di fatto respinto gli assalti da parte di due importanti società turche come il Fenerbahce ed il Galatasaray nei confronti dell’ex laziale, protagonista anche nel derby pareggiato nel weekend andando a segno su calcio di rigore, e la dirigenza sta valutando di proporgli il rinnovo per almeno un altro anno.

Calciomercato Roma News, le parole di Mkhitaryan

Quest’ultima giornata di calciomercato estivo si sta rivelando molto entusiasmante per i tifosi della Roma. Dopo aver abbracciato ieri sera Nikola Kalinic, in arrivo dall’Atletico di Madrid, questa mattina l’attaccante croato che ha vestito in Italia le maglie di Fiorentina e Milan ha svolto le visite mediche di rito presso Villa Stuart. I nuovi aggiornamenti raccontano anche che pure il centrocampista Henrix Mkhitaryan si è recato presso la clinica, dove ha già firmato qualche autografo e scattato qualche selfie con i suoi nuovi supporters, per effettuare a sua volta le visite mediche essendo arrivato qualche ora fa all’areoporto di Fiumicino. In arrivo in prestito oneroso da 3 milioni di euro dai londinesi dell’Arsenal, il trentenne armeno avrebbe dichiarato: “Sono felice di essere qui“. La finestra di mercato chiuderà alle 22 di oggi e adesso gli annunci riguardanti l’ufficialità dei due trasferimenti sono attesi da qui alle prossime ore. Intanto i giallorossi hanno completato l’acquisto di un giovane talentuoso come Wiktor Pleśnierowicz, diciottenne polacco in arrivo dal Lech Poznan.

Calciomercato Roma News, Gonalons verso il Granada

Oltre a nuovi colpi in entrata, la dirigenza della Roma sta completando anche qualche operazione in uscita per rinforzare l’organico in questo finale di calciomercato estivo. Nell’elenco dei calciatori non riconfermati e destinati quindi a vivere una stagione da spettatori tra i giallorossi c’era anche Maxime Gonalons, centrocampista francese rientrato dall’altalenante avventura in prestito dello scorso anno nella Liga al Siviglia. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira tramite Twitter, il mediano trentenne sarebbe in viaggio per tornare a giocare nel campionato spagnolo dove lo attende il Granada, squadra che pareva interessata pure a Davide Santon, destinato invece a rimanere nella Capitale. Stando all’indiscrezione, la formula del trasferimento di Gonalons al Granada dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro mentre il calciatore percepirà direttamente dal club spagnolo 1,7 milioni di euro come stipendio a stagione.

Calciomercato Roma News, le parole di Fonseca

La Roma risulta parecchio attiva in quest’ultimo giorno di calciomercato con i prossimi tesseramenti di Kalinic dall’Atletico Madrid e Mkhitaryan dall’Arsenal. Intanto ieri i giallorossi non sono andati oltre un pareggio per 1 a 1 contro la Lazio ed al termine dell’incontro l’allenatore Paulo Fonseca aveva preannunciato che ci sarebbero potute essere delle novità in chiave mercato: “Sul piano difensivo, la squadra ha fatto meglio in particolare nella zona centrale dove siamo stati più compatti. A me piace di più quando riusciamo a gestire la palla per controllare la gara. Mi sono piaciute alcune ripartenze rapide ma abbiamo ancora da lavorare. Il mercato? Ci stiamo lavorando e ci saranno delle novità da qui alla chiusura del mercato. Abbiamo sofferto più del dovuto. Non siamo riusciti a gestire bene la partita con il possesso palla e difendendoci meglio. Dobbiamo essere più aggressivi nei corridoi laterali. Nella zona centrale della difesa la squadra ha fatto bene. Dobbiamo continuare a migliorare, forse arriveranno giocatori che possono aiutarci. Lo possiamo fare sia sul piano difensivo che offensivo. Voglio una squadra più dominante con la palla.”

Calciomercato Roma News, Mkhitaryan atteso a Fiumicino

Il calciomercato estivo della Roma sembra non concludersi in entrata con l’arrivo di Nikola Kalinic dall’Altetico Madrid. Nella notte infatti i giallorossi sembrano esser riusciti a mettere le mani anche su un altro importante rinforzo per il centrocampo ed in queste ore, precisamente alle 10.55 secondo le indiscrezioni più recenti, è atteso a Fiumicino l’arrivo di Henrix Mkhitaryan dall’Arsenal. Esattamente come il centravanti croato, la formula del trasferimento del trentenne armeno dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. In giornata quindi il capitano della Nazionale armena dovrebbe effettuare le visite mediche di rito, così come Kalinic, prima di mettere nero su bianco la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club. La duttilità di Mkhitaryan dovrebbe consentire anche al tecnico Paulo Fonseca di avere in questo modo un rinforzo per sostituire l’infortunato Diego Perotti, costretto ai box per circa due mesi. Nella passata stagione con la maglia dei Gunners londinesi Mkhitaryan ha collezionato 39 apparizioni complessive tra campionato e coppe, realizzando pure 6 reti e fornendo 7 assist vincenti per i compagni mentre nell’annata appena cominciata è stato impiegato in 3 partite, a fronte di 111 minuti sul terreno di gioco.

Calciomercato Roma News, Kalinic è arrivato a Fiumicino in serata

La Roma è stata a lungo protagonista di un tormentone di calciomercato relativo alla permanenza o meno di Edin Dzeko, seguito con insistenza dall’Inter. Alla fine il centravanti bosniaco ha deciso di rimanere nella Capitale rinnovando il proprio contratto fino al giugno del 2022 ma i giallorossi hanno deciso di non riconfermare un altro elemento del reparto avanzato, ovvero Patrik Schick. Il ceco aveva fatto sapere di voler andare a giocare in Bundesliga in caso di addio alla Roma ed infatti manca soltanto l’ufficialità del suo trasferimento all’RB Lipsia, club fresco di cessione di Augustin. Per rimpiazzarlo, i giallorossi si sono aggiudicati il croato Nikola Kalinic, in arrivo dall’Atletico di Madrid e già passato nel campionato italiano con le maglie di Fiorentina e Milan. Arrivato ieri sera intorno a mezzanotte all’areoporto di Fiumicino, il trentunenne Kalinic ha commentato: “Molto felice del mio ritorno in Italia.” L’ex viola ha posato anche con la sciarpa della Roma ed ha fatto alcune foto con i suoi nuovi tifosi che lo stavano aspettando.



