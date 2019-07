Calciomercato Roma News/ Incontro per Toby Alderweireld (ultime notizie)

La Roma continua a cercare rinforzi difensivi sul calciomercato. Di conseguenza Gianluca Mancini non dovrebbe essere l’unico innesto nella difesa capitolina. Il direttore sportivo Petrarchi vorrebbe infatti aggiungere un giocatore di qualità ed esperienza al reparto arretrato, dunque torna prepotentemente di moda il profilo più chiacchierato in casa Roma nel corso di queste settimane, ovvero quello di Toby Alderweireld del Tottenham. Il giocatore rappresenta la primissima scelta per il club romanista e nel corso della settimana è previsto un incontro coi britannici per tentare di sbloccare un’operazione non semplice. Sul difensore belga, infatti, pende una clausola rescissoria valida fino al 26 luglio di 28 milioni di euro, una cifra che gli Spurs non hanno alcuna intenzione di scontare. Da parte della Roma c’è il desiderio di arrivare ad un accordo, ma è chiaro che il Tottenham dovrà fare un passo verso i giallorossi per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Roma, ancora in stand by il rinnovo di Nicolò Zaniolo

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma sta tenendo in ansia tutti i tifosi giallorossi. Con il trascorrere delle settimane, il futuro del giocatore sembra sempre più lontano dalla Capitale. I discorsi legati all’eventuale rinnovo contrattuale, infatti, non sono decollati e altre società hanno cominciato a chiedere informazioni sul giocatore. In Italia, ad esempio, c’è la Juventus che lo segue da anni, ma anche il Milan che ha provato a chiedere il cartellino del ragazzo nell’ambito dell’operazione Suso. Tutti indizi che mettono a rischio il futuro di Zaniolo alla Roma, senza contare l’interesse manifestato in questi ultimi giorno dal Real Madrid. Secondo il Corriere della Sera i blancos sarebbero alla ricerca di un giocatore giovane con quelle caratteristiche, quindi non è da escludere che possano tentare di acquistare proprio il gioiellino della Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA