Calciomercato Roma News/ Intrigo inglese per Ziyech, Shomurodov vicino allo Spezia

CALCIOMERCATO ROMA: INCROCIO PER ZIYECH

Il calciomercato Roma sta vivendo ore importanti: ruota tutto, o comunque molto, attorno alla cessione di Nicolò Zaniolo che, come sappiamo, ha offerte dalla Premier League (soprattutto Tottenham e Bournemouth, quest’ultima avrebbe messo sul piatto 30 milioni) ma preferirebbe il Milan, che sta trattando con i giallorossi senza però che si trovi la quadratura del cerchio. Il nome per sostituire Zaniolo in caso di addio sarebbe quello di Hakim Ziyech, straordinario talento del Chelsea che, come già scritto, potrebbe essere sacrificato in questa cessione di calciomercato.

Qui però ci sono dei problemi, non soltanto legati alla cessione di Zaniolo che sarebbe comunque una condizione necessaria: intanto Ziyech piace molto anche al Milan, ma qui è chiaro che i rossoneri si fionderebbero sul marocchino solo se non riuscissero a chiudere l’operazione per l’ex Inter. Soprattutto, Ziyech è conteso anche in Inghilterra, in particolar modo da Newcastle ed Everton. I Magpies, terzi in classifica e gestiti dal fondo Pif, hanno già offerto 60 milioni ai Toffees per Anthony Gordon, esterno del 2001; anche qui c’è un incastro perché se l’Everton accettasse la proposta potrebbe poi rivolgersi al Chelsea per Ziyech. Staremo a vedere quello che succederà…

SHOMURODOV-SPEZIA, ORE DECISIVE

Intanto ovviamente il calciomercato Roma lavora anche sul fronte cessioni, e non solo quella di Zaniolo. Tra i partenti c’è Eldor Shomurodov: l’anno scorso c’è stato un momento nel quale sembrava che l’attaccante uzbeko potesse entrare nelle grazie di José Mourinho, ma poi di lui si sono perse le tracce e così l’addio è inevitabile. Le pretendenti non mancano: squadre come Verona, Cremonese e Spezia, che sono tutte impegnate nella complicata lotta per la salvezza, potrebbero offrire una maglia da titolare a Shomurodov che, dal canto suo, già in una realtà “equiparabile” come il Genoa aveva dimostrato di poter essere un fattore. La Roma sta trattando sulla base di un prestito, che possa eventualmente essere oneroso.

In questo senso allora la squadra favorita per mettere le mani sull’uzbeko potrebbe essere lo Spezia, che intanto ha bisogno di un attaccante di livello per sostituire l’infortunato M’Bala Nzola e poi ha appena incassato 25 milioni (ma si può arrivare a 30 con i bonus) per Jakub Kiwior, venduto all’Arsenal in quella che è stata l’operazione più fruttuosa nella storia del club ligure. Anche qui il tempo per ragionare e lavorare è poco, ma i contatti sono aperti da tempo perché Shomuorodov è un’uscita di calciomercato che la Roma sta considerando non certo da qualche giorno: si tratta di aspettare eventuali novità, che potrebbero arrivare a stretto giro di posta.











