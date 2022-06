Calciomercato Roma news/ Isco, concorrenza fitta, Mkhitaryan deve scegliere

Calciomercato Roma news: Isco, c’è concorrenza

In casa Roma continua il forte interesse per Isco, senza squadra dopo l’addio al Real Madrid. Il giocatore piace molto al club giallorosso e sarebbe tentato da un’avventura all’estero, ma l’operazione non è così facile. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, sul talento spagnolo ci sono diverse squadre e la preferenza dell’ex Blancos sarebbe quella di restare in Spagna.

Isco sarebbe stato già richiesto dal Siviglia. Lopetegui, in particolare, avrebbe chiesto alla dirigenza del club di fare uno sforzo per portare in rosa il talento ex Real. Il giocatore piace anche al Valencia. Qui un ruolo chiave potrebbero giocarlo Gennaro Gattuso, prossimo allenatore del club spagnolo: i due hanno in comune l’agente, Jorge Mendes.

Per quanto riguarda possibili uscite, il calciomercato della Roma si accende con il nome di Mkhitaryan. Al giocatore il club ha concesso 48 ore per decidere del suo futuro, altrimenti l’offerta decadrà. Come spiega Sky Sport, la proposta dell’Inter è superiore a quella dei giallorossi. Con i nerazzurri, inoltre, l’armeno potrebbe tornare a giocare in Champions League. In giallorosso, però, il centrocampista ha e avrebbe un ruolo molto più importante che a Milano. L’armeno è ancora indeciso e il tempo concesso dalla Roma dovrebbe servire proprio a chiarirsi le idee.

