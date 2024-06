CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ghisolfi fa la spesa in Francia, 2 nomi nuovi. Abraham in Premier? (1 giugno 2024)

Il calciomercato della Roma inizia a carburare dopo l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo: l‘ex Nizza Florent Ghisolfi sta guardando con attenzione al mercato francese, che conosce perfettamente visti i suoi trascorsi per portare nuovi talenti alla Roma e al momento è l’attacco il reparto maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Questo perché Lukaku rientrerà al Chelsea dopo il prestito annuale e perché il futuro di Dybala e Abraham è ancora tutto da definire.

Tra i nomi in cima alla lista di Ghisolfi c’è Edon Zhegrova, attaccante del Lille, noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, indispensabile per creare superiorità sul fronte d’attacco. Un altro obiettivo di calciomercato è Arnaud Kalimuendo, giovane attaccante del Rennes, che ha impressionato per la sua abilità sotto porta e la sua versatilità. Questi giocatori rappresentano il tipo di rinforzi che la Roma sta cercando: giovani, talentuosi, di gamba e con un grande potenziale di crescita, potenzialmente in grado di garantire una futura plusvalenza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ABRAHAM TORNA IN INGHILTERRA?

Come detto però il calciomercato della Roma potrebbe far registrare anche partenze importanti sul fronte d’attacco. Il Leicester ha mostrato un forte interesse per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, che ha avuto una stagione altalenante con la Roma dopo il grave infortunio al ginocchio e potrebbe essere ceduto per finanziare ulteriori acquisti. Il Leicester è alla ricerca di un nuovo centravanti e vede in Abraham il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco: la sua cessione potrebbe portare nelle casse della Roma una somma significativa, almeno 30 milioni, considerando che il giocatore fu pagato 40 milioni di euro dal Chelsea.

Della rivoluzione di calciomercato in attacco in casa Roma si è parlato anche nei giorni scorsi pensando anche al futuro di Paulo Dybala, che negli ultimi giorni ha lanciato messaggi contraddittori, affermando di voler vincere alla Roma ma anche di voler mettersi alla prova in campionati diversi come la Liga spagnola e la Premier League inglese. I tifosi sperano anche in questo calciomercato un nuovo colpo ad effetto come la proprietà della Roma ha abituato i tifosi nelle ultime tre stagioni che hanno portato nell’ordine gli annunci di Mourinho, Dybala e Lukaku.











