CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Kumbulla e Veretout in uscita: ecco chi li vuole

Calciomercato da protagonista quello della Roma di Josè Mourinho. L’acquisto di Paulo Dybala ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori ed ha alzato il livello della squadra notevolmente, nonostante la cessione pesante, sponda Inter, di Henrikh Mkhitaryan. Una cessione che pesa per la Roma che però accoglie il gioiellino argentino Paulo Dybala che passa in giallorosso dopo 7 anni a servizio della Vecchia Signora, la Juventus. Numero 21 e primo allenamento per l’ex Palermo e Juventus che è stato presentato da Tiago Pinto ed ha incontrato l’artefice di questo assoluto colpo: Josè Mourinho.

Per ogni acquisto che viene, serve che qualcuno faccia le valigie in casa Roma, in tal senso si muove il mercato in uscita con Marash Kumbulla e Jordan Veretout, maggiori indiziati a lasciare l’avventura nella capitale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i due giocatori possono presto lasciare Roma per accasarsi, Kumbulla al Torino; ed il francese al Marsiglia, del neotecnico Tudor. Due cessioni che possono aprire, invece, al trasferimento in giallorosso di Georginio Wijnaldum, oggetto del desiderio di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma: avventura finita per Kumbulla e Veretout?

Calciomercato Roma in uscita che evidenzia come sembra essere terminata anzitempo la carriera di Kumbulla con la maglia della Roma: cresciuto nelle giovanili del Verona, passa alla Roma dopo la stagione 2019-2020, nella quale ha realizzato 1 gol in 25 partite in Serie A. Le ottime prestazioni in maglia Verona attirano la Roma che decide, quindi, di affondare il colpo. Dopo 56 gettoni, nessun gol ma con la vittoria della Conference League, l’avventura di Kumbulla a Roma sembrerebbe essere terminata. Torino sullo sfondo per garantire, possibilmente, una maggiore titolarità.

22 gol e 16 assist in 130 partite per il centrocampista francese della Roma Jordan Veretout. Numeri che meritano una riconferma, ma non sembra essere dello stesso avviso la società capitolina che avrebbe intenzione di cedere il giocatore. Sulle sue tracce il Marsiglia di Tudor che accoglierebbe volentieri il giocatore ex Fiorentina. Ultima esperienza di Veretout in Francia con il Saint Etienne e prima ancora con il Nantes. Bottino importante in Francia per il centrocampista con 11 gol e 16 assist in Ligue 1; 6 gol ed 11 assist in Ligue 2.











