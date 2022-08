CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ L’Ajax su Kluivert, Bailly resta lontano come Chalobah

Calciomercato Roma news, Bailly e Chalobah sembrano restare lontani

La dirigenza della Roma continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato in cerca di ulteriori rinforzi da affidare a mister Mourinho per affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Oltre alla ricerca di un nuovo attaccante, in casa giallorossa si pensa anche ad un altro centrale di difesa per completare il reparto arretrato ed uno dei nomi più caldi in questo senso sembrava essere quello di Eric Bailly del Manchester United.

Tuttavia, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su Twitter, Bailly pare essere vicinissimo al trasferimento all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se resta da trovare l’intesa con l’entourage del giocatore. Un altro profilo difficile da raggiungere sembra quello di Trevoh Chalobah del Chelsea che nelle ultime ore è stato accostato in Italia all’Inter ed all’estero pure al Tottenham di Conte che potrebbe cedere Tanganga al Milan.

Calciomercato Roma news, anche l’Ajax pensa a Justin Kluivert

Oltre ai vari innesti in entrata, in questo agosto di calciomercato estivo la Roma deve pensare anche a qualche cessione per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società. In questa lista figura il nome di Justin Kluivert, da giorni ad un passo dal trasferimento al Fulham. Stando a quanto spiegato da footmercato.net, anche l’Ajax sarebbe interessato a riportarlo ad Amsterdam specialmente se dovesse cedere Antony.

