Tanganga al Milan?/ Calciomercato news, discorsi riaperti con il Tottenham

La ricerca di un nuovo difensore centrale sta riaprendo la strada che porterebbe Japhet Tanganga al Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri continuano ad aver bisogno di un rinforzo per quella zona del campo dopo che il capitano Alessio Romagnoli ha deciso di non rinnovare il suo contratto per firmare a parametro zero con la Lazio il mese scorso ed i profili accostati ai lombardi sono stati diversi in questi frenetici giorni di trattative.

Abbandonato Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio il Milan avrebbe riaperto i discorsi con il Tottenham per parlare di Tanganga, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2025. Accostato anche ad altre squadre del nostro campionato come la Roma e l’Inter, nelle scorse settimane il dirigente dei londinesi Fabio Paratici aveva già parlato con Massara e Maldini del possibile trasferimento del calciatore.

Le chances di vedere Japhet Tanganga al Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sembrano dunque abbastanza buone al momento. L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di aggiudicarsi il difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre i britannici guidati da mister Antonio Conte vorrebbero essere certi dell’obbligo.

