CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FLOP LE FÉE

Il calciomercato Roma di gennaio potrebbe partire con una sorpresa incredibile: lo stesso calciatore acquistato per 23 milioni a luglio, ora rischia di partire con appena 6 presenze in campionato tra infortuni e scelte tecniche. Enzo Le Fée era stato un acquisto lodevole dal punto di vista del profilo in sé, ma che lasciava alcuni dubbi circa la sua posizione in campo. Infatti alla fine l’ex Rennes non è mai riuscito a strappare un posto da titolare in maniera fissa.

Chi sperava di vederlo riscattarsi con l’anno nuovo in maglia giallorossa rimarrà deluso. Il classe 2000 potrebbe finire al Betis, squadra che già quest’estate lo aveva messo nel mirino prima dell’assalto decisivo della Roma.

I biancoverdi hanno ora mollato la pista Ceballos e secondo La Gazzetta dello Sport Le Fée avrebbe addirittura già accettato la proposta del club spagnolo che ha superato la concorrenza di altre squadre francesi e tedesche.

Quindi chi verrà a sostituire il francese? Ci sono tre piste, ma come spesso accade solo una è quella realmente prediletta ed è rappresentata da Matteo Prati del Cagliari, sempre meno impiegato da Nicola e che piace anche alla Lazio. Le alternative arrivano dall’estero ovvero Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach e Abdoulaye Doucouré dell’Everton.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ZALEWSKI PARTE DYBALA RESTA (E RINNOVA)

Un altro giocatore che in questo calciomercato Roma potrebbe essere ceduto a causa del poco spazio trovato e di un rapporto ormai ai minimi termini con la tifoseria è Nicola Zalewski. L’avventura del ragazzo di Tivoli, nazionale polacco calcisticamente parlando, è ai titoli di coda.

Il giocatore è in scadenza dunque il rischio di perderlo a zero per la Roma è reale, anche se potrebbe esserci un piccolo conguaglio da parte del Marsiglia di Roberto De Zerbi per portarlo all’OM già a gennaio, senza aspettare la scadenza del contratto.

Altro discorso importante da fare riguardo il calciomercato Roma è Paulo Dybala. Dal no all’Arabia Saudita in estate al no al Galatasaray di qualche giorno: l’ex Juventus e Palermo sta dimostrando di trovarsi molto bene in giallorosso nonostante le varie situazioni complicate.

Questo potrebbe portare ad un rinnovo che non solo legherebbe ulteriormente il ragazzo in giallorosso, blindandolo una volta per tutte, ma toglierebbe anche quella clausola rescissoria che ogni sessione di mercato preoccupa i tifosi.