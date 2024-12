CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, I NOMI DI BARONI

La scelta di Marco Baroni è senza dubbio una scelta azzeccata. Con l’ex tecnico del Verona i biancocelesti hanno trovato una grande stabilità, lottando così per le prime posizione e sognando un piazzamento importante in vista della prossima Champions League. Anche in Coppa Italia la Lazio è andata avanti, raggiungendo i quarti di finale. Ancora meglio in Europa League dove la squadra capitolina è prima a 16 punti insieme al Bilbao, risultati che danno ancora più valore al momentaneo quarto posto in campionato. Il calciomercato è stata una chiave importante per la Lazio che grazie alla sessione estiva si è rinforzata parecchio, trovando i profili giusti per questa magnifica prima parte di stagione. Mancano però i mesi più importanti e i capitolini non possono farsi trovare impreparati.

Calciomercato Milan News/ L'ex obiettivo Dani Olmo ancora fuori dal Barça. Ricci in pole (27 dicembre 2024)

Per questo anche la finestra invernale di calciomercato Lazio potrebbe essere un grande occasione per puntellare le ultime posizioni scoperte e avere così una rosa completa a tutti gli effetti per lottare su tutti e tre i fronti, nazionali e non.

Il centrocampo potrebbe essere ulteriormente migliorato secondo la società biancoceleste e ci sono due nomi che piacciono parecchio a Marco Baroni e che avrebbe individuato come priorità per quanto riguarda la sessione invernale.

Calciomercato Fiorentina News/ Rivoluzione argentina in difesa, Valentini per Quarta (27 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, BONDO E PRATI NEL MIRINO

Il calciomercato Lazio ha due nomi in particolare sul taccuino che sono quelli indicati da Baroni ovvero Warren Bondo e Matteo Prati. Due calciatori con caratteristiche diverse, ma che potrebbe trovarsi alla perfezione in biancocoleste. Il primo è seguito anche dal Milan e con il suo strapotere fisico ha confermato anche quest’anno tutte le belle parole spese nei suoi confronti dagli addetti ai lavori. Oltre alla tanta qualità, non mancano le quotali tecniche come il tiro da fuori.

Prati invece è più centrale, simile a Rovella per paragonarlo ad un giocatore attuale della Lazio. Su di lui però c’è parecchia concorrenza: Torino, Fiorentina, Milan e Roma. Quest’ultima era già interessata a Prati la scorsa estate essendo stata una richiesta chiara di De Rossi.

Calciomercato Udinese News/ Bijol fa le valigie, ecco le pretendenti e il sostituto (oggi 27 dicembre 2024)