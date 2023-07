Calciomercato Roma News/ Llorente si avvicina al ritorno. Pronta l’offerta per Frattesi (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA: PASSI AVANTI PER LLORENTE

Si comincia a parlare di entrare nel calciomercato Roma. Dopo aver sistemato le cessioni in vista dei paletti del settlement agreement che avevano come scadenza il primo luglio, ora i giallorossi lavorano in ottica nuovi acquisti. O sarebbe meglio dire di ritorno nel caso di Diego Llorente: il difensore del Leeds, arrivato a gennaio in prestito, non si è presentato al primo giorno di ritiro con il club inglese. Come spiega il The Athletic, il motivo è presto detto visto che la Roma sembra aver accelerato in tal senso.

Infatti i primi sei mesi di Llorente all’Olimpico avevano convinto Mourinho e ora l’ex Real Madrid è pronto a diventare una pedina importante in casa giallorossa, pronta ad affrontare tre competizioni da agosto a giugno. A lui va poi ricordato l’ingaggio di Ndicka che ampliano dunque il reparto difensivo della Lupa. Bisognerà fare attenzione alla situazione Ibanez visto che il Napoli sta spingendo forte sul brasiliano visto l’addio di Kim, ma anche in quel caso la Roma ascolterà l’offerta e deciderà in base ai vari parametri tra parte economica e di campo.

LA ROMA VUOLE BRUCIARE LA CONCORRENZA PER FRATTESI

A tenere banco il calciomercato Roma e non solo c’è l’affare Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è desiderato da Milan, Inter e dalla stessa squadra giallorossa che fino a qualche anno fa deteneva il cartellino del centrocampista salvo poi venderlo al Sassuolo. Una scelta che col senno di poi potrebbe far rimpiangere, ma che sicuramente ha aiutato il calciatore a diventare quello che è ora. Adesso la Roma è pronta a costruire un’offerta soddisfacente per il Sassuolo.

La base prevede di fatto una parte fissa di 11 milioni più 3 di bonus oltre ai 10 milioni già incassati per Volpato e Missori, passati proprio in nervoerde. Tutto ciò, sommato al 30% che la Roma può vantare sulla futura rivendita del centrocampista, fa salire l’offerta a 33 milioni, due in meno della richiesta di Carnevali. Sembra tutto perfetto, ma a far paura è il Milan: ufficializzato l’addio di Tonali e incassati i 70 milioni, al netto dei 16 sborsati per Loftus-Cheek, ora i rossoneri metteranno la freccia per il sorpasso decisivo.

