Calciomercato Roma news/ Maldini e Pavlidis (più Chiesa) al posto di Dybala, Lukaku, Abraham (29 maggio 2024)

La Roma è volata in Australia per commemorara Agostino Di Bartolomei in una amichevole contro il Milan: non ha seguito la squadra il ds Florent Ghisolfi che è rimasto tra la Francia e Trigoria per pianificare il calciomercato della Roma. Un compitino complicato: occorre piazzare gli esuberi di rientro come Belotti e Solbakken. Liberarsi quanttomeno dei loro ingaggi con la speranza di non fare minusvalenze e di contribuire al budget per il mercato in entrata.

Con la partenza sicura di Lukaku di ritorno al Chelsea, è arrivata un’altra notizia sorprendente: anche Tammy Abraham è sul mercato, per lui si aprono le porte della Premier e per 30 milioni se ne va. Più incerta la posizione di Dybala che è incerto sul da farsi il brutto finale di stagione, suo e della Roma, ha lasciato delle scorie.

Lui ha una clausola di calciomercato che gli consente di liberarsi per il mercato estero alla modica cifra di 12 milioni e la Roma non può far nulla, se non convincere l’argentino a rinnovare il contratto. Data la situazione è facile intendere che le maggiori manovre di calciomercato avverranno in avanti, la Roma ha bisogno di due punte e di uno/due esterni dovesse partire anche la Joya.

Un nome che avanza sotto traccia ma inesorabilmente il greco Vangelis Pavlidis, 25enne dell’Az Alkmaar che lo scorso campionato ha messo a segno 29 gol in 34 partite. I due campionati precedenti non era andata peggio, con un totale di 50 gol all’attivo. Grande senso della posizione, alla Pippo Inzaghi, calcia con entrambi i piedi. Ottima stazza, quasi 1,90 di altezza, è una prima punta mobile capace di decentrarsi per fornire assist oppure di andare incontro al pallone come una sorta di regista avanzato. Insomma un profilo di sicuro rendimento, a basso costo, al massimo 25 milioni, e che si sposa col gioco manovrato di De Rossi.

Altro nome sul taccuino di Ghisolfi, sempre nel reparto avanzato, è Daniel Maldini, il funambolo, figlio di Paolo, che nelle poche apparizioni a Monza, dove giocava in prestito, ha lasciato intravedere giocate da campioncino. Non c’è in corso una trattativa di calciomercato col Milan, ma la Roma si è limitata a un sondaggio esplorativo in cui si è sentita chiedere 5 milioni per il fantasista. Il sogno vero rimane Federico Chiesa. Solo appunti, in attesa che De Rossi torni dall’Australia e si cominci a fare sul serio.











