CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Mancini, si chiude a 24 milioni (Ultime notizie)

La Roma potrebbe aver individuato il dopo-Manolas. Si tratta di Gianluca Mancini, il giovane difensore dell’Atalanta sul quale i giallorossi avevano già messo da tempo gli occhi addosso. Bisognava però trovare l’accordo con l’Atalanta e gli ultimi rumors di calciomercato parlano di un affare vicino alla conclusione, visto che economicamente le due squadre avrebbero trovato un punto d’intesa. 24 milioni di euro comprensivi di bonus, per portare subito il giocatore (già nel giro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini) a Roma e dunque avere immediatamente un progetto per sostituire il greco, passato alla corte del Napoli. Prosegue il progetto-giovani della Roma che dopo aver preso Diawara dal Napoli e aver puntato Barella del Cagliari, si avvicina ad un altro tassello, italiano e come detto in odor di Nazionale. Serve ora formalizzare un accordo che ha comunque già avuto la benedizione del nuovo tecnico Fonseca, che ha accettato di puntare sulla linea verde nel lasciare lo Shakhtar e costruire la nuova Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: CORIC PIACE IN SPAGNA

C’è anche un mercato in uscita per la Roma che deve essere definito. Non ci sono novità sul fronte Gerson, col passaggio del brasiliano in Russia bloccato: un’operazione da 10 milioni di euro sfumata per i giallorossi. Per quanto riguarda invece un altro giovane che non ha trovato spazio nell’ultima stagione giallorossa, Ante Coric piace in Spagna e ci sarebbero 3 squadre pronte a puntare sul centrocampista croato, che era stato segnalato come potenziale grande talento all’inizio della scorsa stagione, senza riuscire però a mantenere le promesse. Sarebbero Villarreal, Leganes e Betis Siviglia i club interessati a Coric. Soprattutto il Betis potrebbe aprire una trattativa che potrebbe coinvolgere due elementi che interessano molto ai giallorossi, ovvero il portiere Pau Lopez e il difensore centrale Bartra. Per entrambi gli spagnoli chiedono più di 40 milioni, Coric potrebbe valere uno sconto sul cash da corrispondere, come contropartita tecnica.

