Calciomercato Roma news/ Matic vicino, spunta Maxime Lopez (ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA: TRA MATIC E LOPEZ

La qualificazione in Europa è ad un passo, ma c’è ancora una finale di Conference League da giocare. Ma anche il calciomercato tiene banco in casa Roma, con Tiago Pinto e il resto della dirigenza al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Riflettori accesi soprattutto a centrocampo, dove lo Special One ha chiesto almeno un rinforzo come metodista.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che la Roma è sempre più vicina a Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United. Mourinho lo ha già allenato al Chelsea e ai Red Devils, lo conosce bene e sa quale potrebbe essere il suo contributo. L’alternativa porta in Italia: piace Maxime Lopez, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo.

CALCIOMERCATO ROMA: PIACE SENESI PER LA DIFESA

Tanti i nomi accostati in ottica calciomercato alla Roma, c’è un nome che ritorna in auge per la difesa. Parliamo di Marcos Senesi, argentino di proprietà Feyenoord, avversaria della Lupa in finale di Conference League. Il difensore è in scadenza di contratto nel giugno 2023 e la sua valutazione si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro.

Mourinho è un suo grande sponsor, ammirando la sua qualità in fase di impostazione e la sua “garra”. Per il centrocampo piace un altro calciatore in scadenza il prossimo anno: parliamo di Benjamin Bourigeaud di proprietà Rennes. Il francese ha realizzato 10 gol in 37 giornate di Ligue 1, confermandosi su altissimi livelli. Infine, per il reparto avanzato la tentazione porta il nome di Goncalo Guedes, portoghese come Mou. Secondo quanto reso noto da El gol digital, il classe 1996 è in uscita dal Valencia ma il club iberico chiede almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino, cifra sborsata nel 2018 per comprarlo dal Psg.

