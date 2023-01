CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Milan ancora su Zaniolo e resta viva la pista Zaha

Calciomercato Roma news, rossoneri attenti a Zaniolo

La Roma si sta guardando attorno in cerca di eventuali operazioni di calciomercato da effettuare in maniera vantaggiosa ma intanto questa sera affronterà il Milan nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A. Proprio i rossoneri in queste ore sembrano essere sempre attenti ad un giocatore in particolare presente nell’organico della Roma che fa gola a diverse società, ovvero Nicolò Zaniolo.

In scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2024, l’azzurro è stato accostato con una certa insistenza a Juventus e Tottenham nel recente passato ma nè i bianconeri di mister Allegri nè i londinesi del tecnico Conte hanno mai presentato un’offerta che potesse realmente convincere i giallorossi a privarsi del loro talento. Il mancato accordo tra capitolini e Zaniolo tiene, per il momento, aperta anche la pista che porterebbe il ventitreenne di Massa nel capoluogo lombardo.

In casa Roma uno dei reparti più chiacchierati in fase di calciomercato resta quello offensivo. La dirigenza romanista starebbe dunque pensando ad un nuovo centravanti, se non adesso allora per l’estate, che possa portare qualche gol in più rispetto al bottino sin qui ottenuto dai giocatori presenti in rosa e per questa ragione sarebbe sempre viva la pista che porterebbe a Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace accostato ai capitolini sin dalla scorsa estate. Tuttavia, sulle sue tracce si registra anche al presenza di Barcellona e Juventus.

Calciomercato Roma news, Satriano soddisfatto dall’Heracles Almelo

Nel frattempo in questi giorni di calciomercato la Roma ha completato la cessione a titolo definitivo di Antonio Satriano all’Heracles Almelo. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il diciannovenne ex Primavera ha dichiarato: “Tornare? Dipende da come andranno le cose qui. Mi auguro di tornare i Italia nel tempo ma ad ora non è una priorità. Obiettivi? Sicuramente la promozione in Eredivisie, per fortuna siamo primi e mi auguro che manterremo questa posizione fino alla fine. Personalmente mi auguro di giocare il più possibile con tutte le difficoltà del caso iniziali e poi fare il mio mestiere: segnare gol”.











