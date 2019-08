Calciomercato Roma news/ Moggi: “Dzeko potrebbe partire lo stesso” (ultime notizie)

Nonostante il rinnovo contrattuale di Edin Dzeko con la Roma, l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi non è convinto che il bosniaco resti in giallorosso. “Come mossa di calciomercato secondo me è una mossa giusta”, ha detto Luciano Moggi in un’intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb. Poi ha aggiunto: “Per me non è sicuro che resti alla Roma, può darsi sia una mossa per dare più forza alla società in modo che prenda più soldi da una sua cessione. Io credo che possa restare, ma attenzione perché potrebbe verificarsi lo scambio Dzeko-Icardi oppure potrebbe essere Higuain ad andare alla Roma al posto di Dzeko”. Insomma tante ipotesi sul tavolo della Roma, quando mancano circa due settimane alla fine di questo lungo e tormentato calciomercato estivo. Dietro l’angolo, intanto, c’è la partita di campionato contro il Genoa al debutto in casa all’Olimpico.

Calciomercato Roma News, Diego Perotti felice del rinnovo di Dzeko

Il rinnovo di Dzeko con la Roma è l’argomento di tendenza in casa giallorossa. C’è anche chi come Diego Perotti, esterna soddisfazione per la conferma del bosniaco in attacco. Al termine dell’amichevole vinta contro l’Arezzo, il giocatore argentino si è così espresso a Roma TV: “Quanto hanno fatto bene i rinnovi? Tanto, sono due giovani e un calciatore come Dzeko poi è difficile da sostituire, la Roma ha fatto il meglio che poteva”. Sull’amichevole disputata contro i toscani: “Loro sono una buona squadra, giocavano bene, ci hanno messo in difficoltà, è stato un bel test. Nei primi minuti non abbiamo fatto come col Real, poi abbiamo ritrovato il nostro gioco. Cosa manca? Abbiamo giocato contro squadre forti, abbiamo vinto spesso. Manca ancora un po’ di fisico, le gambe a volte non vanno come uno vuole, arriviamo al meglio a questo inizio stagione, non sarà facile contro il Genoa. Il gioco di Fonseca? Ti fa stare più vicino alla porta, al nostro attaccante, abbiamo più chance di fare gol. Abbiamo fatto quello che vuole il mister, penso che possiamo cominciare bene la stagione. Ora sono tutti in condizione, anche se il mercato non è chiuso, ma sono soddisfatto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA