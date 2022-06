Calciomercato Roma news/ Mourinho vuole Anguissa dal Napoli, Zaniolo…

Calciomercato Roma news, pressing sul Napoli

Il calciomercato della Roma continua ad andare avanti in bilico tra partenze e arrivi. E i giallorossi guardano con attenzione al possibile scoppio a Napoli del caso-Anguissa: che dopo le polemiche legate al trasferimento di Osimhen con relativa inchiesta e alla permanenza sempre in bilico di Kalidou Koulibaly, potrebbe trasformare l’ambiente azzurro in una vera polveriera.

Il giornalista esperto di Napoli, Raffaele Auriemma, ha fatto il punto sull’intenzione di José Mourinho di puntare sul centrocampista azzurro: “Sulla questione Anguissa bisogna stare attenti, così come fece notare il Corriere dello Sport c’è un malumore dovuto al premio promesso e non dato dalla società azzurra. Alla porta di Anguissa è andato a bussare Jose Mourinho per capire la disponibilità del centrocampista“. Giocatore che piace molto al tecnico portoghese, che sta cercando un profilo per rinforzare la mediana oltre all’arrivo già definito di Matic.

Calciomercato Roma: futuro di Zaniolo ancora in bilico. Come detto oltre agli acquisti anche le cessioni sono “calde” in casa giallorossa. Soprattutto, nella serata di giovedì è andato in scena un accordo tra l’agente di Nicolò Zaniolo, Vigorelli, e il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto. Il dirigente portoghese avrebbe aperto a una possibilità di cessione del fantasista da parte della Roma, idea che era stata sempre accolta molto freddamente finora dal club, che aveva avanzato richieste altissime a chi aveva manifestato interesse per Zaniolo.

Ma la situazione di calciomercato potrebbe sbloccarsi: il giocatore non ha intenzione di firmare il rinnovo di contratto e la Roma potrebbe accettare una cessione fuori dalla Serie A, all’estero. Nella fattispecie, il Tottenham di Antonio Conte si sarebbe dimostrato molto interessato, capace di superare un’offerta di 40 milioni di euro che soddisferebbe la Roma e anche il giocatore, interessato a una avventura in Premier League.











