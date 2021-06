Calciomercato Roma News/ Mourinho vuole Saka, Under e Pau Lopez verso Marsiglia

CALCIOMERCATO ROMA: SAKA DIFFICILE, MA CON XHAKA…

Il calciomercato Roma sta lavorando per consegnare a José Mourinho la squadra ideale: il grande entusiasmo per l’arrivo dello Special One dovrà ora essere “confermato”, e da questo punto di vista non sarà semplice. Attenzione però alla trattativa per Granit Xhaka: abbiamo già detto che il centrocampista svizzero, che questa sera giocherà l’ottavo degli Europei 2020 contro la Francia, è stato bloccato ed è sostanzialmente un calciatore giallorosso, e potrebbe fare da trampolino per mettere le mani anche su Bukayo Saka.

Calciomercato Milan News/ Si lavora al ritorno di Dalot, Odriozola come alternativa

Lo stesso Mourinho avrebbe chiesto il diciannovenne inglese, convocato agli Europei e giocatore che sa disimpegnarsi come terzino sinistro ma anche più avanti in posizione di trequartista o esterno del tridente, per cui duttile e ancora tecnicamente e tatticamente in grado di migliorare; un’operazione comunque complessa perché l’Arsenal chiede non meno di 50 milioni di euro. Ecco allora che Xhaka potrebbe rientrare nell’affare: la Roma, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe pensare di aumentare l’offerta per lo svizzero così da convincere i Gunners ad accettare per Saka un prestito oneroso, fissato magari a 6 milioni, con un obbligo di riscatto. Resta ovviamente un affare decisamente complicato, ma che alla fine potrebbe anche andare in porto…

Calciomercato Inter/ Bellerin per il dopo Hakimi, Zappacosta alternativa

UNDER E PAU LOPEZ VERSO L’ADDIO

Ovviamente il calciomercato Roma deve pensare anche alle cessioni: due indiziati a partire sono Pau Lopez e Cengiz Under, il primo reduce da una stagione che non è andata secondo le aspettative e il secondo di ritorno dal prestito al Leicester, dove lo spazio a disposizione è stato poco. Nonostante sia stato di fatto titolare agli Europei – ma la sua nazionale ha sempre perso – il turco lascerà Trigoria: sono davvero ridotte ai minimi termini le possibilità che possa rimanere e che José Mourinho gli possa concedere una chance. Anzi, la Roma avrebbe già individuato la squadra cui vendere entrambi: si tratta con l’Olympique Marsiglia e il doppio affare sembra già in dirittura d’arrivo. Al momento i due club stanno trattando per la quadra economica e la formula: dovrebbe essere un’operazione in prestito, ma il Marsiglia starebbe spingendo perché in futuro sia Pau Lopez che Cengiz Under possano restare al Vélodrome. Cosa che anche la Roma sarebbe interessata a far accadere, ma i prestiti come sappiamo possono avere diverse formule e sfaccettature ed è su queste che i giallorossi devono accordarsi con la società transalpina. Ad ogni modo i due giocatori sembrano ormai destinati a lasciare la Roma, vedremo quando i capitolini riusciranno a definire questa doppia operazione in uscita.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus News/ Stallo per Locatelli, Van de Beek torna un'idea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA