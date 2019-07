CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Muro su Dzeko: 15 milioni non bastano! (ultime notizie)

La possibile cessione di Edin Dzeko all’Inter sta diventando una vera e propria telenovela nel quadro del calciomercato della Roma. I nerazzurri hanno da tempo un accordo col giocatore ma non riescono a trovare un accordo per il cartellino. La Roma ritiene insufficienti i 14 milioni di euro offerti dall’Inter e fa muro, ipotizzando un prezzo crescente: più il tempo passa, più sarà difficile sostituire Dzeko e dunque serviranno più soldi per lasciarlo partire in extremis. Una situazione nella quale però la Roma non ha fatto i conti con la voglia del calciatore di lasciare Trigoria. Con un contratto in scadenza Dzeko accetterebbe di restare un altro anno in giallorosso, bisognerà capire però con quali stimoli. La partita è aperta ma la Roma non sembra intenzionata a fare sconti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, HYSAJ SOLO SENZA KARSDORP

Il CEO della Roma, Guido Fienga, a margine della presentazione dei calendari del nuovo campionato di Serie A ha sottolineato come il calciomercato dei giallorossi sia ancora in evoluzione, soprattutto in entrata. La Roma cerca nomi forti per la difesa e potrebbe puntare su un giocatore come Hysaj, che sembra in procinto di lasciare il Napoli. Ma bisognerà prima sfoltire la rosa. Se per quanto riguarda i difensori centrali, anche dopo l’acquisto di Gianluca Mancini, alla Roma serve almeno un altro innesto, i giallorossi sono chiamati a lavorare anche sugli esterni ma prima devono provare a piazzare Karsdorp, che in due stagioni complici i tanti infortuni non è riuscito a mettere in mostra il suo valore. Solo allora la Roma potrà puntare a un sostituto di livello, come l’esterno albanese del Napoli sembra prospettarsi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA