CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nuovo incontro per Smalling, tre opzioni per la porta

Calciomercato Roma news, Bayindir e gli altri portieri nel mirino

La Roma sta valutando quali movimenti effettuare in questi giorni della sessione invernale di calciomercato e tra i ruoli presi in considerazione ci sarebbe anche quello del portiere. Il titolare Rui Patricio ha il contratto in scadenza a giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione, ed in casa giallorossa non mancano di certo i nomi sul taccuino del direttore Pinto al fine di trovare un elemento che possa alternarsi, e poi prenderne il posto, con il trentaquattrenne.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La proposta per Smalling, il Valencia ci prova per Kluivert

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il profilo di Altay Bayındır del Fenerbahce sarebbe quello più gradito dai capitolini tentando di approfittare del contratto in scadenza a giugno 2023 e contando sulla volontà dello stesso ventiquattrenne di lasciare i gialloneri. La concorrenza per il turco non manca visto l’interesse espresso pure da Inter, Fiorentina e diverse società in Inghilterra, Francia e Germania così da spingere la Roma a prendere in considerazione altre soluzioni come quelle rappresentate da Marco Carnesecchi, oggi alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, e di Guglielmo Vicario, in forze all’Empoli.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Voci su Mourinho ct del Brasile, Pinto: "Karsdorp e..."

Calciomercato Roma news, l’incontro per il rinnovo di Smalling

Oltre ad eventuali operazioni in entrata ed in uscita, in questo gennaio di calciomercato la Roma vorrebbe sistemare pure qualche situazione interna relativa ai rinnovi di contratti in scadenza, a cominciare da quello di Chris Smalling. Durante il periodo trascorso in Portogallo, come spiegato da Gianluca Di Marzio, all’inglese sarebbe stato offerto un biennale da poco meno di 3,5 milioni di euro all’anno, ovvero quelli percepiti ora, più bonus che andrebbero a pareggiare lo stipendio attuale. Tuttavia, nella giornata di ieri, il procuratore del difensore avrebbe incontrato i rappresentanti della Roma chiedendo un triennale o un biennale a cifre più alte, con i capitolini che prendono tempo e valutano il da farsi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Milan ancora su Zaniolo e resta viva la pista Zaha

Calciomercato Roma news, Mourinho ha rifiutato la panchina del Portogallo

Nel frattempo in questi giorni di calciomercato si è parlato molto della possibilità di un addio di José Mourinho alla Roma per diventare commissario tecnico del Portogallo prima e del Brasile poi. Intervenuto dopo la vittoria conquistata sul Genoa in Coppa Italia, lo Special One ha voluto spiegare: “Sono contento e do sempre il massimo, è questo quello che importa. Io do sempre il massimo per quello che faccio, se non parlo da due mesi è perché sono stato squalificato e non parlo mai quando lo sono. Oggi posso parlare con voi e dico una cosa che magari non vi interessa molto, però voglio ringraziare il presidente della Federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha reso molto orgoglioso. Dire che ero la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa, mi ha fatto molto piacere. Non sono andato però, sono qua e do il massimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA