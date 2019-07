Sono grandi movimenti di calciomercato in casa della Roma, dove la dirigenza giallorossa si sta muovendo con grande celerità per consegnare a Fonseca un ottimo spogliatoio in vista della prossima stagione. Ecco quindi che oltre al caso Barella (dove Trigoria rimane sempre in forse) e l’arrivo di Spinazzola dalla Juventus, la società sta lavorando anche sul fronte rinnovi, sempre molto caldo. In questo senso il nome sul tavolo è quello di Nicolò Zaniolo, nome cercatissimo sul mercato che considerato incredibile dai giallorossi. Secondo quando ci riporta Il Messaggero già nella giornata di oggi è previsto un incontro tra la dirigenza e l’agente dello stesso giovanissimo della Roma. Sul tavolo la proposta che allora gli aveva fatto il dirigenze Monchi, ovvero un quinquennale da 1.7 milioni di euro. Uno scatto importante per il giovane centrocampista che considerati eventuali bonus passerebbe dal percepire gli attuali 300,000 euro a 2 milioni a stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LA DINAMO CERCA GERSON

E’ pure sulle partenze che si concentra il lavoro della dirigenza della Roma in questa sessione di calciomercato che è appena iniziata e in questo senso il nome caldo è quello di Gerson, che è entrato nel mirino della Dinamo Mosca. Secondo le ultime novità che ci arrivano dal portale specializzato tuttomercatoweb.com, la società russa è pronta a rilanciare per avere con sè nella prossima stagione il giocatore brasiliano. Finora la proposta messa sul tavolo della dirigenza giallorossa non ha convinto società e lo stesso giocatore ma siamo in attesa di novità. Va poi aggiunto che il profilo di Gerson fa gola anche ad altri club, in primis Nizza e Werder Brema, destinazioni che potrebbero essere gradite allo stesso giocatore. Pare invece da accantonare l’ipotesi di una sua partenza in direzione Flemengo, la cui proposta non ha trovato il giusto riscontro.

