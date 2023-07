Calciomercato Roma News/ Ore decisive per Sanches! Mou aspetta anche l’attaccante… (29 luglio 2023)

Calciomercato Roma News: si lavora a Renato Sanches per rinforzare il centrocampo di Mou, prossime ore decisive?

La Roma continua a lavorare senza sosta in ottica calciomercato, con l’obiettivo di potenziare l’organico di José Mourinho. Per il centrocampo il nome più caldo è quello di Renato Sanches, considerato ormai vicinissimo e ad un passo dai giallorossi. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato il centrocampista portoghese, che non è sceso in campo nell’ultima amichevole del Psg, sarebbe pronto abbracciare i tifosi della Roma e a vestire la casacca del club capitolino nella nuova stagione. Anche l’ex capitano Giannini avrebbe speso parole al miele per l’eventuale arrivo di Sanches alla Roma e questo fa ben sperare.

Calciomercato Roma News/ Si continua a trattare Renato Sanches, Viña e Reynolds ai saluti (28 luglio 2023)

Ciò che invece tiene i apprensione l’ambiente giallorosso è il tema legato al nuovo attaccante da regalare a Mou. I profili più gettonati sono sempre quelli di Morata e Scamacca, ma entrambe le operazioni – per un motivo o per l’altro – non sono ancora decollate. Lo special one, così, si consola con El Shaarawy, che tra rinnovo e gol sta viaggiando a gran ritmo in questo precampionato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches e Scamacca: ora Mourinho può sorridere (giovedì 27 luglio 2023)

Calciomercato Roma News, spunta il nome di Baldanzi ma sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi: la conferma dell’agente

Tra i tanti altri nomi avvicinati alla Roma nel corso di questo calciomercato estivo c’è anche quello di Tommaso Baldanzi, fantasista classe 2003 che ha attirato le attenzioni anche di Napoli e Juventus, dopo un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Del suo futuro ha parlato l’agente Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it, spiegando che l’assistito potrebbe anche restare in Toscana.

“È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro”. Ad oggi la valutazione di Baldanzi sembra stimata attorno ai 15 milioni, una cifra di certo non da saldo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, sì al prestito. Celik torna in Turchia? (27 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA