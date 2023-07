Calciomercato Roma News/ Passi avanti per Renato Sanches, Pellegrini giura fedeltà (oggi 20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PASSI PER RENATO SANCHES

Sono sempre gli stessi nomi a gravitare intorno al calciomercato Roma: come sappiamo José Mourinho cerca un centrocampista di qualità e livello, la strada che porta a Marcel Sabitzer resta complicata e allora lo Special One potrebbe mettere le mani sul connazionale Renato Sanches. Il portoghese, come già riferito nei giorni scorsi, non sarebbe il principale obiettivo del calciomercato Roma a causa dei continui problemi muscolari che ne hanno minato una carriera ancora giovane, ma tutto sommato piace e potrebbe arrivare come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto, la cui cifra andrebbe poi fissata; come già era accaduto per Georginio Wijnaldum, il Psg si accollerebbe una parte dell’ingaggio di Renato Sanches e in questo caso circa la metà, dunque stiamo parlando almeno di 3 milioni di euro visto che il centrocampista portoghese ne percepisce 5,5 più bonus. Una trattativa di calciomercato che è dunque fattibile per la Roma: Renato Sanches alla fine potrebbe essere il giocatore che completerà il centrocampo giallorosso per la prossima stagione, vedremo se sarà davvero così.

PELLEGRINI GIURA AMORE

Quello che è certo è che il calciomercato Roma non vedrà partire Lorenzo Pellegrini. In questi giorni il capitano giallorosso è stato l’ennesimo calciatore oggetto di interesse da parte delle squadre dell’Arabia Saudita: alcuni – molti – hanno accettato, dalla nostra Serie A è partito con grande sorpresa di tutti Sergej Milinkovic-Savic e, sempre dalla Lazio, Ciro Immobile pareva aver tentennato ma la società biancoceleste lo ha dichiarato incedibile, dunque salvo scossoni il bomber di Maurizio Sarri dovrebbe continuare a difendere i suoi colori.

Stesso discorso per Pellegrini: le indiscrezioni riferiscono che il capitano sia stato approcciato da Al Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic) e Al Ittihad (dove giocano Karim Benzema e N’Golo Kanté) ma non ci sarebbe niente da fare per questi club, Pellegrini ha scelto di giurare amore alla Roma e, restando in giallorosso, sa anche di avere molte più opportunità di essere convocato per gli Europei (sempre che l’Italia ci arrivi, ovviamente) anche perché in quelli che gli azzurri hanno vinto due anni fa era stato costretto al dolorosissimo forfait a causa del riacutizzarsi di un infortunio.

