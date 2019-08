CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Dzeko sirene dalla Premier…(Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma vive ancora ore di stallo per un protagonista che potrebbe cambiare il volto delle trattative della formazione giallorossa. Si tratta di Edin Dzeko, da tempo corteggiato dall’Inter e sul piede di partenza. Il bosniaco ha anche segnato nell’ultimo test amichevole disputato dalla Roma a Perugia, ma sembra convinto di voler lasciare il club giallorosso. Se non sarà Inter, considerando che le due società faticano a trovare un accordo sul prezzo del cartellino del giocatore, potrebbero aprirsi a sorpresa le porte della Premier League, campionato nel quale Dzeko ha già affermato tempo fa di voler tornare a giocare, dopo l’esperienza vittoriosa con la maglia del Manchester City. Proprio i due club di Manchester e il Chelsea avrebbero fatto un pensierino al bosniaco, e solo dopo averlo visto partire la Roma potrà puntare all’arrivo di un nuovo attaccante.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PROSEGUE LA CACCIA AL DIFENSORE

Ma una pedina che nel calciomercato della Roma deve essere posizionata al più presto è quella di un nuovo difensore per il tecnico Paulo Fonseca. Che ama giocare all’attacco, ma sa che il reparto è incompleto e che la Roma dovrà muoversi per trovare un centrale affidabile. Il nome ripetuto spesso è quello del belga Alderweireld, ma trovare un’intesa col Tottenham pare difficile, considerando che gli Spurs hanno anche neutralizzato la clausola rescissoria del difensore. Ma alla Roma un centrale serve, considerando che anche Gianluca , con la doppietta realizzata a Perugia, si è messo in mostra come elemento bravo a offendere ma con qualche difficoltà nella pura copertura. A questo punto è lecito aspettarsi che un nome a sorpresa possa saltar fuori dall’agenda del DS Petrachi.

