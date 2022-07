CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Wijnaldum è trattativa no-stop col PSG

Calciomercato Roma news, Wijnaldum praticamente chiuso!

Il calciomercato della Roma, dopo Paulo Dybala, lavora per un altro grande annuncio in entrata. L’arrivo di Georgino Wijnaldum dal Paris Saint Germain sembra sempre più vicino, tanto che il centrocampista olandese non è partito per la tournée in Israele del club transalpino. Wijnaldum si è ormai persuaso della nuova destinazione, ma il club deve trovare l’accordo col PSG. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’accordo sull’ingaggio non c’è ancora:

“Resta da risolvere la questione dell’ingaggio di Wijnaldum, scoglio che al momento non permette all’operazione di calciomercato di decollare. I due club hanno avuto un nuovo contatto in giornata, ma al momento non è stato ancora trovato un accordo. Il nodo al momento è legato proprio all’ingaggio dell’olandese: la formazione francese vorrebbe che la Roma pagasse l’intero stipendio di Wijnaldum, mentre la dirigenza giallorossa spera che il Psg si faccia carico di una parte dell’ingaggio.” Trovando un compromesso, Mourinho avrebbe il suo nuovo centrocampista.

Calciomercato Roma news, in tre con le valigie

Calciomercato Roma focalizzato anche sulle uscite. Gli arrivi di Dybala e Wijnaldum cambiano le prospettive e le ambizioni della squadra giallorossa per la nuova stagione, ma ci sarà anche da sistemare degli esuberi. In tre al momento non si stanno allenando con il gruppo tra i potenziali titolari. Si tratta di Carles Perez, Jordan Veretout e Eldor Shomurodov.

Lo spagnolo è stato messo da tempo sulla lista dei partenti da Mourinho, ma al momento dalla Liga non sono arrivate proposte soddisfacenti. L’uzbeko è finito invece sul mercato solo di recente, pur essendo per caratteristiche forse l’unica alternativa a Tammy Abraham in rosa. Il francese infine, richiesto da Nizza e Marsiglia, potrebbe finire a sorpresa alla Juventus che starebbe virando sul suo nome per rinforzare anche numericamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

