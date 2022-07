CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Prestito possibile per Saul, tre club seguono Calafiori

Calciomercato Roma news, l’Atletico dice sì al prestito di Saul Niguez

La Roma è senza dubbio una delle società più attive sul calciomercato estivo fino a questo momento e la campagna di potenziamento dell’organico da mettere a disposizione di mister José Mourinho sembra tutt’altro che conclusa. Nelle intenzioni dei giallorossi ci sarebbe anche la volontà di sistemare ulteriormente il centrocampo con l’innesto di un nuovo elemento dopo il mancato riscatto di Sergio Oliveira dal Porto e l’arrivo a parametro zero del serbo Nemanja Matic.

Il nome più caldo accostato al club della Capitale da qualche giorno in questo senso è quello di Saul Niguez dell’Atletico di Madrid, rientrato dopo il prestito al Chelsea. Stando a quanto riportato da Romapress.net, gli spagnoli avrebbero aperto alla possibilità di lasciar partire il calciatore ancora a titolo temporaneo essendo incappati in alcune difficoltà nel trovare una pretendente disposta ad aggiudicarselo a titolo definitivo. Il gm Pinto continua a dialogare con l’agente Jonathan Barnett mentre i giallorossi sono impegnati anche nel provare a tesserare Paulo Dybala.

Detto delle possibili operazioni in entrata, in questa sessione di calciomercato ci sono anche alcuni calciatori che potrebbero salutare la Roma. Uno di questi è Riccardo Calafiori, di rientro a Trigoria dal ritiro in Portogallo a causa di un problema muscolare e sotto contratto fino al giugno del 2023, come spiegato da La Repubblica nonostante l’annuncio del rinnovo fino al 2025. Nell’ottica di non perderlo a parametro zero, i giallorossi potrebbero decidere di ascoltare le offerte dai club a lui interessati come il Monza, la Cremonese e la Sampdoria.

