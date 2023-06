Calciomercato Roma News/ Pronti 12 milioni per Cakir, addio vicino per Kluivert e Volpato (14 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: OFFERTA PER CAKIR

Come sappiamo il calciomercato Roma sta valutando la firma di un portiere: è in bilico la posizione di Rui Patricio, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha convinto fino in fondo. L’idea sarebbe quella di non rinnovare il veterano portoghese, ma questo significa venderlo adesso per evitare l’addio a parametro zero: al netto delle tempistiche su di lui, inevitabilmente la Roma si sta cautelando e monitora vari nomi. Dalla Serie A un paio di suggestioni: Emil Audero, approfittando della retrocessione della Sampdoria (ma l’italo-indonesiano è attualmente ai box per infortunio) e Alessio Cragno, puntando sul fatto che al Monza non è mai stato titolare perché sia Giovanni Stroppa che Raffaele Palladino hanno scelto Michele Di Gregorio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Volpato fa saltare 9 milioni e Frattesi? Su Scamacca novità...(13 giugno 2023)

Piace anche Guglielmo Vicario su cui però è forte l’Inter; così, un’altra opzione di calciomercato è quella che porta a Ugurgan Cakir. Il turco, portiere della sua nazionale, piace molto a José Mourinho: la Roma avrebbe già messo sul piatto 12 milioni di euro per il Trabzonspor, club che il diretto interessato non ha mai lasciato sin dalle giovanili. Il problema potrebbe essere la concorrenza del Galatasaray: i Leoni di Istanbul hanno appena vinto il campionato e, naturalmente, Cakir vedrebbe di buon occhio un trasferimento in una big del suo Paese, così da poter rimanere in Süper Lig. La trattativa dunque non si preannuncia facile, anche per questo il calciomercato Roma tiene aperte altre piste.

Calciomercato Roma News/ Duello per Scamacca: prestito possibile, suggestione Ekitike (12 giugno 2023)

DUE CESSIONI AD UN PASSO

Intanto però il calciomercato Roma deve anche monetizzare, per rimanere nei parametri del settlement agreement con la Uefa: da questo punto di vista arrivano buone notizie, perché sarebbero vicine due cessioni. La prima è quella del giovane Cristian Volpato: il centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio rafforzerebbe i rapporti con il Sassuolo andando a vestire la maglia neroverde (prima di lui anche Matteo Politano, Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi per esempio), inizialmente pare che il calciatore non fosse troppo convinto della destinazione ma ora le cose sarebbero cambiate, quindi la Roma farà cassa vendendo un prospetto che, a differenza di altri giovani di casa, non ha trovato spazio nella rosa guidata da José Mourinho.

Calciomercato Roma news/ Evan N'Dicka è vicinissimo: ecco le cifre dell'accordo (9 giugno 2023)

L’altra cessione è quella di Justin Kluivert: l’olandese non veste più il giallorosso dal 2020, nelle ultime tre stagioni ha giocato in prestito con Lipsia, Nizza e Valencia ma è sempre rimasto di proprietà della Roma. Ora si prepara a conoscere il quinto campionato di primo livello, nelle ultime sei stagioni: su Kluivert infatti è piombato il Bournemouth, che ha ottenuto la salvezza in Premier League e vuole salire di colpi in Inghilterra. L’affare pare in via di definizione, dunque il calciomercato Roma riuscendo a piazzare questi due colpi potrebbe poi iniziare a pensare agli acquisti, come detto la questione relativa al portiere è in questo momento all’ordine del giorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA