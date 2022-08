CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pure Sambi-Lokonga nel mezzo, Calafiori via ma Kumbulla…

Calciomercato Roma news, anche Sambi-Lokonga in lista per il centrocampo

L’infortunio rimediato da Georginio Wijnaldum sta spingendo la dirigenza della Roma a rivedere i propri piani di calciomercato per questo finale di sessione. Il centrocampista olandese appena arrivato dal PSG dopo diversi giorni di trattative ha riportato una fratttura composta alla tibia della gamba destra e, dopo gli esami a cui si è sottoposto quest’oggi, ha deciso di non farsi operare ma di proseguire la via del recupero attraverso la terapia conservativa.

I giallorossi hanno però bisogno in questo modo di un altro elemento su cui contare nel mezzo ed oltre all’interesse manifestato nei confronti di Camara dell’Olympiakos, la Roma starebbe monitorando pure Albert-Mboyo Sambi Lokonga, ventiduenne sotto contratto con l’Arsenal. Stando a quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur i capitolini potrebbero mettersi in contatto con i Gunners per cercare di averlo magari in prestito visto che il belga è arrivato dall’Anderlecht per ben 17 milioni di euro solamente all’inizio della passata stagione.

Se da una parte si attendono ulteriori rinforzi in entrata, dall’altra la Roma potrebbe completare anche qualche altra cessione per questa finestra di calciomercato dopo aver ceduto Felix alla Cremonese. In particolare in difesa il promettente Riccardo Calafiori potrebbe accettare la richiesta effettuata per lui dal Frosinone dopo il prestito dello scorso anno al Genoa. Difficile invece che la Fiorentina, fresca di accesso alla fase a gironi della Conference League, riesca a mettere le mani su Marash Kumbulla dato che il ventiduenne viene tenuto in considerazione dal tecnico Mourinho.

