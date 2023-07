CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, oggi si chiude. Ma Kamada… (lunedì 31 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IN ARRIVO IL NUOVO CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Roma attende due colpi a stretto giro. Questione di tempo ma il club capitolino si prepara a chiudere i due colpi chiesti da mister Josè Mourinho: il centrocampista e, soprattutto, l’attaccante. Il primo sarà con ogni probabilità Renato Sanches, ormai in rotta con il Paris Saint-Germain: dovrebbe esserci oggi l’incontro tra i due club per provare a chiudere l’accordo. In caso di fumata nera l’alternativa potrebbe essere Daichi Kamada che non ha ancora trovato una squadra pronta a soddisfare le sue richieste e l’ipotesi Roma non è del tutto tramontata, con Josè Mourinho che gradirebbe averlo in rosa.

Per l’attaccante, invece, in settimana Tiago Pinto volerà a Londra per trattare con il West Ham e cercare di trovare un accordo definitivo per riportare Gianluca Scamacca in giallorosso. Attorno all’attaccante ex Sassuolo c’è anche l’interesse di altri club, come l’Inter, ma la Roma ora pensa solo a lui e vuole chiudere nei prossimi giorni. Al momento il club inglese continua a chiedere un prestito oneroso da 2-3 milioni di Euro con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. La Roma, dal canto suo, preferirebbe un prestito con diritto di riscatto per non avere le mani legate.

REYNOLDS SALUTA E TORNA IN BELGIO

Non solo nuovi arrivi, il calciomercato della Roma è necessariamente attivo anche sul fronte uscite. Ufficializzata dalla Roma la cessione di Bryan Reynolds al KVC Westerlo. L’esterno destro statunitense approda al club belga, stavolta a titolo definitivo, dopo il prestito nell’ultima stagione in cui ha totalizzato 34 presenze con un bottino di 1 gol e 5 assist. Non indimenticabile l’esperienza di Reynolds alla Roma, che adesso è pronto a ripartire dal Westerlo con un contratto quadriennale.

Sembrava tutto fatto, invece, per Gonzalo Villar al Granada, e invece la trattativa non è ancora conclusa: al momento non c’è l’accordo definitivo tra le parti.

