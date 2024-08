CALCIOMERCATO ROMA, BADÉ PREZZO ALTO

Il calciomercato Roma è stato tra i più attivi di questa sessione estiva. I giallorossi, con acquisti importanti come Le Fée, Soulé e Dovbyk, si assicura il posto tra le prime per quanto riguarda le regine del mercato in Italia.

I giallorossi non hanno terminato la propria squadra, anzi, ma c’è da dire che molte posizioni sono a dir poco blindate. La società capitolina si può dunque concentrare su determinate posizioni prima che il campo rubi completamente gli occhi dal mercato.

Assignon è ormai cosa fatta: il giocatore del Rennes dovrebbe lasciare i rossoneri di Francia per i giallorossi per aggiunge una pedina a dir poco fondamentale alla Roma, che non sembra intenzionata d’altro canto ad affondare il colpo Badè.

Per carità, anche il francese del Siviglia piace molto, ma c’è stato un episodio su tutte che ha fatto cambiare idea alla Roma: la società spagnolaha rifiutato un’offerta da 20 milioni dallo Stoccarda, a dimostrazione della valutazione del giocatore da parte della sua squadra..

CALCIOMERCATO ROMA, RIECCO RIQUELME IN LISTA

Il calciomercato Roma potrebbe tornare ai soliti nomi. I giallorossi, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe preparare il colpo Rodrigo Riquelme. Il giocatore 24enne dell’Atletico Madrid è vicino alle cessione e su tutte c’è la Roma.

Il giocatore sembra molto intenzionato dalla cessione per una cifra intorno ai 30 milioni, valutazione che Ghisolfi potrebbe avanzare solo in campo di addio definitivo da parte di Paulo Dybala in direzione Arabia Saudita.

È ormai invece ufficiale il passaggio di Marash Kumbulla in prestito all’Espanyol, la soluzione migliore per permettere all’albanese ex Verona di rifarsi dopo che non ha trovato molto spazio alla squadra capitolina allenata da De Rossi.

I due nomi che sembrano gradire ulteriormente la dirigenza della Roma sono Tiago Djalo e Koni De Winter. Il primo è ormai ai margini del progetto Juventus mentre il secondo ha preso parte brillantemente del Genoa.