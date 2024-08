CALCIOMERCATO ROMA, UN NOME PER LA FASCIA DESTRA

Il calciomercato Roma, dopo la fase di stallo subita dopo i tanti colpi messi a segno, torna ad accendersi. Serve infatti un terzino destro per garantire a De Rossi una rosa completa e competitiva e il nome principale sul taccuino dei dirigenti giallorossi è quello di Lorenz Assignon, 24enne del Rennes. Come spiega Il Tempo, la Roma è pronta a presentare l’offerta definitiva al club francese: proporrà un prestito a un milione con un obbligo di riscatto a 9 milioni già alla prima presenza ufficiale. Un riscatto scontato, dunque, che permetterebbe però di dilazionare il pagamento.

Calciomercato Napoli/ Osimhen, attesa per un'offerta ufficiale. Ngonge parte? (18 agosto 2024)

L’offerta totale è dunque di 10 milioni, poco più bassa della richiesta di Massara, che vorrebbe 10 milioni più 2 di bonus. L’arrivo di Assignon non dovrebbe compromettere quello di Saud Abdulhamid, 25enne proveniente dall’Al Hilal che sarebbe il primo saudita a giocare nel nostro campionato. Il giocatore dovrebbe arrivare nella Capitale già dalla prossima settimana dopo l’affare tra i due club.

Calciomercato Inter/ Marotta: "Gudmundsson? Non abbiamo approfondito". E sul difensore... (18 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA: CHI PARTE?

L’arrivo dei due esterni richiede di fare spazio sulle fasce. A partire dovrebbe essere Zeki Celik, mentre resta incerto il futuro di Karsdorp, che dopo l’esclusione nel pre-campionato non risulta neanche nella lista per il campionato della Roma. Dunque, per evitare di essere separato in casa con i giallorossi, lascerà molto probabilmente Trigoria.