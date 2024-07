Calciomercato Roma News/ Soulé, avanti tutta: sorpasso sul Leicester e accordo vicino (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, AFFARE SOULÉ: PARTI MAI COSÌ VICINE

Il calciomercato Roma è concentrato su Matias Soulé. Il talento della Juventus è sempre più vicino a salutare i bianconeri per tornare nel Lazio, questa volta dalla porta principale: dalla provincia di Frosinone, dove ha segnato 11 gol nella sua prima vera stagione in Serie A, alla Città Eterna.

L’argentino è rincorso anche da alcun club inglesi, soprattutto il Leicester che messo sul piatto 25 milioni più bonus per portare Soulé in Inghilterra, ritrovando così il suo compagno al Frosinone Caleb Okoli. Di proprietà dell’Atalanta, il giocatore ha diviso l’ultima stagione in Ciociaria proprio con Soulé.

Tornando al classe 2003, il calciatore ha espresso la sua preferenza per la Roma e i giallorossi sono più che mai contenti di accontentarlo. Ecco che dunque la società capitolina ha sorpassato di un milione l’offerta delle Foxes, prendendo la testa della corsa per Soulé.

Secondo i rumors di calciomercato, l’offerta della Roma di 26 milioni più bonus starebbe facendo vacillare la Juventus che però dovrà fare uno sforzo economico importante per Koopemeiners e dunque vorrebbe incassare ancora di più per aver meno problemi in sede di trattativa contro l’Atalanta. Se c’è una cosa sicura in tutto ciò è che la Roma non è mai stata così vicina a Soulé.

CALCIOMERCATO ROMA, PAREDES RESTA. DAVID VIA DA LILLE

Il calciomercato Roma però non è solo Soulé: i giallorossi devono assolutamente portare a Daniele De Rossi un attaccante titolare capace di garantire un numero importante di gol. Lukaku e Azmoun hanno terminato il prestito mentre su Abraham aleggia ancora un punto di domanda.

Come detto però De Rossi ha bisogno di certezze e l’acquisto di Jonathan David potrebbe rappresentarla. Inoltre, come fanno notare dall’Inghilterra, il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e se il Lille non vuole perderlo a zero allora dovrà cederlo in questa sessione di calciomercato (lo sa bene anche la Roma)

Chi invece sembrava destinato a lasciare la Roma era Leandro Paredes, centrocampista che rischiava di rimanere in disparte dopo l’acquisto di Enzo La Fée. Secondo però quanto dichiarato dal giocatore, l’argentino restare a Trigoria. L’ex Juventus è stato chiaro: “Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma“











