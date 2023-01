CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta Muriel per l’attacco e Sassuolo ancora su Bove

Calciomercato Roma news, torna di moda Muriel dell’Atalanta

La Roma ha il suo bel da fare in questi ultimi giorni di calciomercato invernale visto il caso Zaniolo. Proprio la partenza dell’azzurro, e senza dimenticare l’imminente passaggio di Shomurodov allo Spezia, potrebbe portare un nuovo attaccante nella Capitale ed il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Luis Muriel. Il colombiano dell’Atalanta è stato accostato ai giallorossi anche nel recente passato e, secondo quanto riportato da Alfredo Perdullà, potrebbe essere un elemento utile per l’organico di mister José Mourinho, il quale stima parecchio il calciatore, oltre ad essere una pista maggiormente percorribile rispetto a quella che conduceva ad Hakim Ziyech del Chelsea.

L’eventuale partenza di Nicolò Zaniolo non sarebbe l’unica operazione di calciomercato in uscita per la Roma in questo finale di gennaio. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo vorrebbe infatti mettere le mani su Edoardo Bove, giocatore che sembrava destinato al trasloco al Mapei Stadium la scorsa estate quando di parlava di un suo inserimento per arrivare a Davide Frattesi. Proprio questa operazione potrebbe dunque rafforzare il rapporto tra le due società e la cessione del ventenne spianerebbe la strada al ritorno di Frattesi nella Capitale da luglio.

Nel frattempo tornando a ragionare sulle situazioni interne da sistemare la Roma deve fare i conti anche con il rinnovo del contratto di Chris Smalling in fase di calciomercato. In scadenza a giugno 2023 e quindi al termine della stagione attualmente in corso, l’inglese viene dato come possibile sostituto di Milan Skriniar all’Inter dopo la partenza dello slovacco in direzione Paris Saint-Germain. Interpellato in esclusiva da Fabrizio Romano, il procuratore dell’inglese, l’agente James Featherstone ha dichiarato: “Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell’Opera di Roma. Come accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con la Roma. Dopo la prestazione come migliore in campo nella finale del primo titolo europeo in 61 anni della Roma, Chris è concentrato nel portare ancora altri successi in questa stagione.”

