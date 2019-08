Calciomercato Roma News/ Sempre più Lovren, Higuain è lontano (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma potrebbe presto regalare un difensore a Pablo Fonseca. Il tecnico aspetta il sostituto di Kostas Manoas che è passato al Napoli all’inizio della sessione estiva 2019. Sembra tramontata la pista che porta a Daniele Rugani della Juventus, con la trattativa, che sembrava ben avviata, costretta a un’improvvisa inchiodata. Secondo quanto ricordato da Footballinsider247.com pare che l’obiettivo numero uno di Petrachi sia sempre stato Lovren del Liverppol. Con i reds si parla di prestito con diritto di riscatto, con il club inglese che vorrebbe invece una acquisto immediato a titolo definitivo. Sembra completamente tramontata la pista verso Alderweireld.

Calciomercato Roma News, Higuain è lontano

Gonzalo Higuain è ancora nei pensieri della Roma che sul calciomercato cerca un attaccante di livello assoluto, per lasciar partire Edin Dzeko verso l’Inter. Il Pipita però è sempre più lontano giorno dopo giorno. Ieri infatti sono arrivate parole importanti del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che a margine del vernissage di Villar Perosa ha parlato ai microfoni di Sky Sport, specificando come c’è grande fiducia sul Pipita. L’argentino, dal canto suo, ha sempre specificato la volontà di rimanere a Torino, di fatto puntando i piedi. Non mancano le alternative con il nome di Batshuayi che ormai da diversi giorni è tornato d’attualità.

