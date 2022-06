CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Si punta al turco Agkun, Berardi se parte Zaniolo

Calciomercato Roma news: dopo Matic tocca a un turco?

Calciomercato Roma: la formazione capitolina continua a monitorare giovani promettenti da affiancare a veterani richiesti da Mourinho per dare l’assalto alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Dopo Matic, dunque, la Roma potrebbe valutare il profilo di un giovane turco classe 2000. A riportarlo è stato il portale specializzato “Tumspor” che ha spiegato come il profilo d’interesse per i giallorossi risponda al nome di Yunus Akgun, capace di realizzare nell’ultima stagione 9 reti e 17 assist con la maglia dell’Adana Demirspor, club dove sta giocando in prestito dal Galatasaray.

L’allenatore dell’Adana Demirspor è Vincenzo Montella che avrebbe consigliato proprio a José Mourinho la sua ala destra, capace di saltare l’uomo con grande efficacia, come dimostrato dall’elevato numero di assist serviti. Un profilo da valutare in caso di addio di Zaniolo, ma all’orizzonte c’è anche una soluzione Made in Italy.

Calciomercato Roma news: assalto a Berardi se parte Zaniolo

Il calciomercato della Roma potrebbe virare infatti anche sul nome di Nicolò Berardi. Il fantasista della Nazionale italiana e del Sassuolo è infatti un elemento che da sempre piace al club giallorosso e che gode anche della stima di José Mourinho. Le richieste del Sassuolo per Berardi sono sempre molto elevate ma va sottolineato come la Roma lancerebbe l’assalto per l’asso neroverde solo in caso di addio di Zaniolo.

La Roma chiede 50 milioni di euro per il suo talento, se qualcuno li sborsasse l’acquisto di Berardi diventerebbe possibile, con un’offerta di calciomercato quasi equivalente al Sassuolo, forse leggermente più bassa considerando la più giovane età di Zaniolo. Berardi resta però uno degli elementi più affidabili del campionato e nell’ultima stagione ha regalato segnali importanti anche sul piano della continuità, che non sempre era stata il suo forte in carriera durante la sua lunga militanza in Emilia.

