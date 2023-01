Calciomercato Roma News/ Suggestione Lucas Moura, Shomurodov verso il Torino

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA LUCAS MOURA?

Potrebbe esserci l’idea Lucas Moura nei piani del calciomercato Roma: solo una suggestione, ma dall’Inghilterra sono sempre più insistenti e certi le voci che vogliono il trentenne brasiliano dare l’addio al Tottenham al termine della stagione. Eroe della semifinale di Champions League 2019 (ricorderete la straordinaria tripletta alla Johan Cruijff Arena, compreso il gol decisivo all’ultimo secondo), quest’anno Lucas Moura ha giocato appena due volte come titolare prima di infortunarsi. Antonio Conte non lo vede, anche perché nel suo modulo sembra essere poco incisivo; ecco, se vogliamo l’aspetto tattico potrebbe rappresentare un freno anche per la Roma ma è pur vero che José Mourinho gioca con il 3-4-2-1, e il brasiliano potrebbe agilmente posizionarsi sulla trequarti.

Non solo: proprio lo Special One ha allenato Lucas Moura nei suoi trascorsi al Tottenham, lo conosce e potrebbe chiederlo come rinforzo. Il fatto che a giugno si libererà a parametro zero gioca a favore del calciomercato Roma: i giallorossi potrebbero aspettare l’estate senza sborsare un euro, oppure acquistarlo subito a prezzo comunque di saldo (approfittando del fatto che gli Spurs vorranno incassare qualcosa) e aspettarne il rientro in campo – al momento incerto – contando comunque su una rosa che al momento può schierare Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo, Ola Solbakken e Stephan El Shaarawy (oltre a Lorenzo Pellegrini, ovviamente). Sarebbe un acquisto di gennaio ma con proiezione sulla prossima stagione…

SHOMURODOV-TORINO, SI TRATTA

Intanto il calciomercato Roma pensa anche alle cessioni. Con le valigie in mano c’è Eldor Shomurodov: arrivato un anno e mezzo fa, l’uzbeko che aveva fatto molto bene con il Genoa (8 gol in Serie A) ha avuto poco spazio con José Mourinho, che inizialmente lo faceva anche giocare ma poi ha vissuto l’umiliante 1-6 dell’Aspmyra contro il Bodo/Glimt, e da quel momento (affermandolo anche pubblicamente) ha deciso di operare meno turnover possibile. Shomurodov, queste le indiscrezioni che filtrano da Trigoria, starebbe facendo pressioni alla Roma per essere ceduto a gennaio, con il chiaro desiderio di andare a giocare titolare altrove (o comunque di avere maggiori opportunità); su di lui è forte il pressing del Torino, che per l’attacco sta valutando anche M’Bala Nzola e soprattutto Walid Cheddira.

Al momento non è chiaro quale sia lo scenario: la Roma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto nell’affare, secondo alcune fonti sarebbe questa la proposta del Torino che avrebbe messo sul piatto 7 milioni da versare a giugno (più 2 di prestito oneroso) mentre altri riportano che la società granata abbia fino a questo momento offerto un milione per il prestito e 12 per il riscatto, tuttavia con la formula del diritto. Possibile dunque che i due club stiano ancora trattando, alla fine l’operazione di calciomercato dovrebbe andare in porto anche perché né lo Spezia né tantomeno il Bari, che si gioca la promozione in Serie A, sembrano troppo propensi a lasciar partire i loro attaccanti…











