Calciomercato Roma News/ Suso è diventato un miraggio (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma sembrava ruotare attorno al nome di Suso, giocatore di grandissima tecnica e che il Milan sembrava disposto a cedere. Le recenti parole di Marco Giampaolo, che lo ha incensato come grande campione, hanno chiuso parzialmente la strada a una possibile cessione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che la società rossonera sia addirittura pronta ora a proporgli un rinnovo di contratto. L’obiettivo è quello di accontentare il calciatore che richiede 4.5 milioni di euro a stagione, cercando però di eliminare o alzare decisamente la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. I giallorossi continuano a lavorare per cercare un sostituto a Stephan El Shaarawy, ma probabilmente non sarà Suso.

Calciomercato Roma news: il Montpellier punta Olsen

Tra i calciatori che la Roma deve smaltire sul calciomercato c’è anche Robin Olsen, che ormai è diventato un esubero dopo l’arrivo di Pau Lopez. Il problema è legato anche al fatto anche che il calciatore svedese ha subito una forte svalutazione dopo una stagione decisamente negativo alla corte di Eusebio Di Francesco. L’arrivo di Claudio Ranieri l’ha poi relegato in panchina, con Antonio Mirante che gli ha rubato i guanti. Il Presidente del Montpellier, Laurent Nicollin, ha parlato a Rmc Sport specificando: “Olsen è una possibilità. Abbiamo contattato la Roma e il suo agente dovrebbe venire qui a discutere finanziariamente il giocatore e vedere come possiamo mettere in piedi un prestito con opzione di acquisto”.

