CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Svilar a Fiumicino, corsa a due per Villar

Calciomercato Roma news, Svilar arriva a Fiumicino

La sessione di calciomercato estivo è cominciata ufficialmente con la giornata odierna ed in casa Roma si sta già lavorando da tempo al fine di garantire a mister Mourinho un organico altamente competitivo per riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione. Proprio per raggiungere questo obiettivo i dirigenti giallorossi si stanno dedicando ai movimenti sia in uscita che in entrata e l’ultimo arrivato dovrebbe essere Mile Svilar, sbarcato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 di questa mattina stando alle indiscrezioni più recenti.

Calciomercato Roma news/ Fatta per Celik, distanza per Frattesi

Ventiduenne belga naturalizzato serbo, Svilar ha ricoperto il ruolo di portiere titolare del Benfica B negli scorsi anni venendo anche chiamato in prima squadra all’occorrenza collezionando un totale di 67 apparizioni complessive tra i professionisti. L’arrivo di Svilar rappresenta una valida alternativa all’estremo difensore titolare, ovvero il portoghese Rui Patricio, ed il calciatore non avrà nemmeno bisogno di svolgere ulteriori visite mediche dopo averle già effettuate a Parigi.

Calciomercato Roma news/ Forcing su Frattesi. Domani è il giorno di Svilar

Calciomercato Roma news, due club su Villar

Come dicevamo la campagna estiva di calciomercato per la Roma non sarà esclusivamente volta ai movimenti in entrata per potenziare l’organico. I dirigenti capitolini stanno infatti trattando anche qualche calciatore in uscita, su tutti Gonzalo Villar. Già dato in partenza nella finestra di gennaio, per il ventiquattrenne spagnolo si era ipotizzato un ritorno in Patria che tuttavia non si è poi più concretizzato.

Stando ai rumors emersi in questi giorni, sulle tracce di Villar si segnalerebbe la presenza di due società italiane come la Sampdoria ed anche il Bologna, squadre che potrebbero impiegarlo come titolare in modo continuativo anche pensando alle idee tattiche adottate dagli allenatori dei blucerchiati e dei rossoblu.

Cristiano Ronaldo, mistero sull'annuncio della Roma/ "Potrebbe arrivare il 7 luglio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA