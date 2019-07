CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tensione su Dzeko, per Veretout ci siamo! (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma vede ancora alcune cessioni eccellenti doversi concretizzare. Si parla di settimane della possibile cessione di Edin Dzeko all’Inter, ma il fatto che il club nerazzurro abbia trovato prima l’accordo col bosniaco ha irritato il club giallorosso e in particolare il nuovo direttore sportivo Petrachi. Tra i due club c’è tensione, Conte aspetta Dzeko ma Petrachi fa muro: sul DS giallorosso il giornalista Alfredo Pedullà ha speso parole dure su Sportitalia proprio in relazione alla possibile trattativa per Dzeko all’Inter. “Vorrei riprendere il virgolettato di Petrachi che ha detto ‘se Dzeko ha un accordo con l’Inter me lo deve far vedere, noi teniamo duro perché accordi con l’Inter dal nostro punto di vista non ce ne possono essere fin quando non ci sarà una trattativa con la Roma’. Però io vorrei ricordare che Petrachi era sotto contratto con il Torino quando ha fatto missioni in giro per l’Europa, certificate da immagini e foto e non avrebbe potuto farle queste cose, quindi prima di parlare degli altri bisogna capire come ti comporti tu.”

Calciomercato Roma News, oggi incontro per Veretout?

Altri obiettivi per il calciomercato della Roma riguardano le possibili entrate, su tutte quella del francese Jordan Veretout. La Roma appare in vantaggio in un serratissimo testa a testa col Milan per il centrocampista della Fiorentina, in virtù di un’offerta più alta (19 milioni + 2 di bonus) presentata ai viola. Proprio nella giornata di oggi è previsto inoltre un incontro con l’agente di Veretout per cercare di trovare l’accordo definitivo anche sul contratto e portare così in giallorosso un calciatore richiesto esplicitamente dal nuovo tecnico Fonseca. Una volta trovata l’intesa con l’agente la Roma sorpasserebbe definitivamente il Milan che in questo momento può offrire una cifra più bassa, si parla di 15 milioni + 2 di bonus. Inoltre Lucas Biglia, proposto come contropartita tecnica, non sarebbe convinto del passaggio in viola e la proposta rossonera diventerebbe dunque meno allettante per la Fiorentina.

