Calciomercato Roma News/ Ufficiale Zappacosta, oggi tocca a Rugani? (ultime notizie)

La Roma ha ufficializzato sul calciomercato l’arrivo di Davide Zappacosta dal Chelsea. Il terzino ha già effettuato le visite mediche e parlato per la prima volta da giallorosso: “Giocare per un club come la Roma per me è stimolante”. Il colpo è stato fortemente voluto da Gianluca Petrachi che aveva avuto la possibilità di lavorare già con lui ai tempi del Torino. Oggi potrebbe essere il giorno di un altro acquisto importante per la difesa con Daniele Rugani che potrebbe firmare con i giallorossi. Si parla di una trattativa che si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra 20 e 25 milioni di euro. Nell’affare dovrebbero entrare anche Celar e Riccardi, con i giallorossi che avrebbero posto il veto per il passaggio in bianconero di Bouah. Con questi due colpi, oltre a Spinazzola, la Roma di fatto rinforza la difesa che sarà orfana, ricordiamo, di Kostas Manolas.

Calciomercato Roma News, Lovren definitivamente tramontato?

Con il probabile arrivo di Daniele Rugani il calciomercato della Roma prende una piega diversa con la difesa che a questo punto trova il suo tassello mancante. E’ stato definitivamente mollato invece Dejan Lovren del Liverpool. Secondo la Bild il centrale croato dovrebbe passare al Bayer Leverkusen in prestito oneroso da tre milioni di euro. La Roma al momento non ha interesse a rialzare l’offerta anche se ha inseguito il calciatore a lungo, considerandolo un’ottima alternativa all’ormai partito verso Napoli Kostas Manolas. L’investimento per Daniele Rugani porterà via molti dei soldi a disposizione per questa sessione, ma di certo regalerà a Pablo Fonseca un difensore affidabile e ancora molto giovane.

