CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI ALZA LA POSTA PER SOULÉ

Il calciomercato Roma è giunto alla settimana decisiva dove si deciderà il futuro dell’attacco e, soprattutto, verrà decretata la fine della trattativa con la Juventus per Matias Soulé dopo un mese di estenuanti tira e molla tra i due club. Soulé è il preferito da Daniele De Rossi e Ghisolfi sta facendo di tutto per cercare di trovare un accordo con la Juventus anche se le richieste dei bianconeri rimangono sempre alte e arrivano fino a 30 milioni di euro con bonus inclusi.

Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi sono riusciti a spingersi fino a 25 milioni di parte fissa con 4 milioni di bonus ma i bianconeri avrebbero rilanciato chiedendo una cifra intorno ai 33 milioni di euro. Dalle notizie riportate da Alfredo Pedullà, i bianconeri avrebbero richiesto 28 milioni di parte fissa più 5 di bonus di cui 2 facilmente raggiungibili forti dell’interessamento della Premier League su Soulé che potrebbe portare un grande guadagno alle casse juventine.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPUNTANO ANCHE SUMMERVILLE E ASSIGNON

Nel caso in cui dovesse andare in fumo la trattativa per Soulé, il calciomercato Roma è pronto a virare sul nome di Crysencio Summerville di proprietà del Leeds e pronto ad un importante salto di qualità dopo l’ottima stagione giocata in Championship. La richiesta del club inglese è di circa 25 milioni di euro per un calciatore che ha dimostrato grande esplosività ed un ottimo senso della porta in una stagione che lo ha visto mettere a referto 19 gol e 9 assist con il Leeds.

Nel mentre, però, il calciomercato Roma si concentra anche sui terzini dove sembra essere molto gradito il nome del francese Lorenz Assignon di proprietà del Rennes ma reduce da una stagione giocata in prestito nel Burnley. Secondo Gianluca Di Marzio, la Roma non ha ancora presentato offerte al club francese ma sta seguendo la situazione con grande interesse per completare un reparto da sempre troppo carente come quello dei terzini.